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企排挑戰賽／台電五局戰MIZUNO　連趕三局先奪冠軍戰首勝

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▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽2日進行冠軍戰三戰兩勝的第一戰，第二場比賽由台電公司出戰MIZUNO，台電雖然先丟兩局，不過五局大戰之後仍以3比2（23：25、20：25、25：13、25：23、15：13）先拿下首場勝利。

第一局MIZUNO 一路領先至16比13，不過台電一路追上至一分差，吳宗軒後排攻擊得分22比20，不過黃建逢關鍵攔網追至23平手，MIZUNO穩住以25比23搶下首局。

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▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 。（圖／記者謝孟儒攝）

第二局台電開局取得4比2領先，不過默契失誤掉分再被MIZUNO雙人攔網追至4平，黃建逢殺球反超，MIZUNO雙人攔網7比5要回，黃建逢後排攻擊追到8、11平，不過MIZUNO穩住14比12，MIZUNO攻擊得分拉開至22比17，MIZUNO發生失誤所幸順利取得局末點25比20先聽牌。

第三局一開始台電就上演大反攻3比0，MIZUNO苦追不過仍有5分差，MIZUNO雙人攔網得分，台電打出氣勢進攻再把比分拉至15比9，台電打出氣勢25比13獲勝追回一局。

▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 。（圖／記者謝孟儒攝）

第四局雙方緊咬比分，MIZUNO攔網得分，雙方5、6平，台電開始拉開差距，不過吳宗軒發球直接拿2分拉至3分差，高偉誠殺球得分台電馬上追回，台電攻擊得分追至20平又反超，但是發球出界被追至22平，不過台電取得局末點25比23扳回。

五局大戰一開始雙方就是互有攻勢追至6平，張善源攻擊得分讓台電反超，高偉誠馬上追至一分差，不過台電王明浚接連得分，台電11比9不過發球出界，鄭旭辰攻擊得分，不過最後台電還是先搶下賽末點以15比13拿下挑戰賽的首勝。MIZUNO劉佳昌賽後提到，「後面的失誤太多讓對手連續得分，是比較可惜的地方，台電的經驗還是比賽豐富，會再調整節奏。」

▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 吳宗軒 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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