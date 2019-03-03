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大專足聯／黃聖傑大四喜宰淡江　慶祝致敬迪巴拉、姆巴佩　

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▲▼ 銘傳大學黃聖傑。（圖／記者林育正攝） 

▲ 銘傳大學黃聖傑。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／桃園報導

銘傳大學黃聖傑在大專足球聯賽第五名之爭，狂轟4球完成大四喜，變換迪巴拉(Paulo Dybala)、姆巴佩(Kylian Mbappe)等球星慶祝動作，帶動全隊氣勢。「踢球就是要享受比賽，讓大家開心把氣氛帶起來，不要那麼緊繃。」最終銘傳就以6比1擊敗淡江，以第五名作收。

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上半場結束前黃聖傑就靠著禁區補射進球，下半場兩次角球他一次頭鎚、一次射門，還在運動戰快攻之中取得進球表現全能。而他次進球的慶祝動作都不同，第一球他向場邊觀眾比愛心，隨後接續模仿尤文圖斯球星迪巴拉「遮臉」以及姆巴佩「抱胸」的動作。

▲▼ 銘傳大學黃聖傑。（圖／記者林育正攝）

「我前一天睡覺就想今天一定要進球，比賽前我們說好進球一定要慶祝，沒想到會進4球。」黃聖傑因為C羅(Cristiano Ronaldo)轉隊而關注尤文圖斯，但不喜歡他的慶祝動作，才改以向同隊的迪巴拉致敬。「姆巴佩是因為跟我們同樣年紀，是我們這個年齡層最好的球員。」

銘傳大學在黃聖傑完成大四喜後，還有熊袁觀和藍浩宇進球，但將則是在第85分鐘靠著隊長飯塚章悟貢獻唯一進球。

可惜本次是銘傳大學16年以來掉出前4強，教練曾台霖表示全隊防守都還有進步空間。再加上銘傳大學本來4年都要上英文課，最近一年將校隊成員集中在平日晚上上課，導致練球和重練訓練時間不足。他表示教練團也必須因應學校政策，重新調整訓練安排。「第五名是一開始沒預期到的，小組賽沒有打很好，導致8強一開始就對強隊，明年要繼續好好努力。」

「我們不在乎過去的失敗。」黃聖傑說。　

▲▼ 銘傳大學黃聖傑。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯銘傳
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