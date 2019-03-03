大專足聯／唯一女教頭陳香吟3校兼任　跨越性別隔閡沒有天花板

▲ 文化大學教練陳香吟。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／桃園報導

文化大學教練陳香吟是大專足球聯賽公開一級唯一女教頭。雖然在國內足球圈不至於遭受歧視， 但因為在3間大學兼任教課，還帶領文化大學公開一級和一般組校隊，平時行程滿檔相當辛苦。而且與男性隊員溝通「tone調」不同，讓執教工作更具挑戰性。

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「我需要重新認識互動的方式和語言。剛開始笑話的尺度比較無法拿捏，讓溝通變成我比較弱的部分。」不過執教幾年下來，陳香吟逐漸抓到和大學男生的互動模式。在場邊督軍她的聲音洪亮指示清楚，中場休息或是賽後，則是輕聲細語淡定和隊員溝通。球員表現失常，她甚至主動淋水幫助他們恢復清醒。

「我抓到跟他們應對進退的方式，不用權威式的管理。」不過由於陳香吟在文化大學、東吳大學以及銘傳大學桃園校區兼課，通勤就花掉不少時間，無法像專任教練一樣將全部時間投入訓練球隊，是比較可惜的部分。

「這樣訓練量無法完整，我們part time訓練體能還是有落差。我有公開組和一般組兩隊，一般組我只能友誼賽跟比賽到，我自己也還要加油！」

陳香吟學生時期為銘傳大學隊員，為老教頭高庸的學生，因此熟悉足球圈生態，也獲得不少幫忙，借場地等等都不是太大問題。「銘傳的高庸和曾台霖都非常幫忙，還安排跟我們友誼賽，真的很感謝。」