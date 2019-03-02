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UBA／關達祐坦言打到大三才開竅　前進SBL再商榷

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▲▼107學年度UBA 八強，國體，6號 關達祐、12號 李家慷、1號 陳維倫、2號 楊盛硯。（圖／大專體總提供）

▲關達祐面對政大攻下生涯新高21分。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

關達祐2日面對政大拿下生涯新高21分，幫助國體拿下第5勝，成為第一個晉級四強的球隊。這位過去HBL名校南山高中隊長透露，自己到了大三才開竅瞭解在UBA的生存之道，已經在第15季SBL選秀會被璞園相中的他，是否在球季結束後挑戰更高層級，關達祐認為要看球團決定。

「相較於兩年前我更強壯了，尤其在這一年，別人重量訓練做完了我還留在重訓室繼續努力，經過這幾年的磨練，我覺得技巧、心態都成熟很多，我到了大三才算開竅，終於了解在UBA該怎麼打球。」

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雖然是HBL名門南山高中前隊長，但關達祐表示高中是高中、大學是大學，兩個層級的程度差很多，所以在大學從不提高中往事。雖然早已知道不能再像以前一樣靠身材打球，但進入UBA還是碰上撞牆期，加上國體人才濟濟，前幾年學長還在，發揮空間也不大。

▲國體大李家慷、關達祐、楊盛硯，健行科大林冠均。（圖／大專體總提供）

▲關達祐。（圖／大專體總提供）

今年自己變成學長，該學習的東西以及責任又更多了，必須做好自己給學弟看，還要在關鍵時刻挺身而出。」對於攻下生涯新高21分關達祐表示，「進到UBA我從來沒有想過自己一場要得20、30分，因為這裡打的是團隊，個人數據放一旁，球隊的勝利擺第一。」

關達祐在第15季SBL選秀會被璞園相中，但並未馬上被球團註冊、登錄成為SBL的一員，而是留在國體奮鬥。107學年度UBA賽事結束後是否進軍更高殿堂，關達祐透露，一切都要看球團的決定，但如果到了SBL沒有發展空間，不如留在UBA磨練，確定自己準備好了再往下個階段走。

關鍵字： 關達祐國體UBASBL
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