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UBA／南山雙槍合砍38分退政大　衛冕軍國體率先晉四強

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▲▼107學年度UBA 八強，國體，6號 關達祐、12號 李家慷、1號 陳維倫、2號 楊盛硯。（圖／大專體總提供）

▲關達祐攻下生涯新高21分，國體擊敗政大挺進四強。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

衛冕軍國體下半場修正錯誤，死守政大外圍射手讓他們第四節開局5分鐘一籌莫展，加上「南山雙槍」關達祐、李家慷和砍38分，最終以86比73拿下13連勝，八強賽目前5勝0敗，加上高師大不敵義守成為第一支晉級四強的球隊。

國體2日在健行科大迎戰政大前3節戰成平手，決勝節全面封鎖外圍射手拉出12比0猛攻，政大直到4分25秒才靠著洪楷傑突破上籃首開此節得分紀錄，決勝節團隊僅獲9分洪楷傑包辦8分，國體在「南山雙槍」關達祐生涯新高21分、李家慷5顆三分球17分帶領下，以86比73延續13連勝。

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▲▼107學年度UBA 八強，國體，6號 關達祐、12號 李家慷、1號 陳維倫、2號 楊盛硯。（圖／大專體總提供）

▲李家慷飆進5顆三分球取得17分。（圖／大專體總提供）

關達祐攻下生涯新高21分，李家慷外線9投5中17分進帳，楊盛硯、陳俊男各別挹注10分。政大方面，田浩17分、4籃板、7助攻為最佳，洪楷傑板凳出擊也拿下17分、5籃板，張鎮衙9分、4籃板、3助攻、3抄截。

「每個球隊都有他們的重點，政大陳郁仁、李允傑、田浩、張鎮衙都有不錯的外圍火力，他們的重點就是三分球，我們不能讓他們在這方面有所發揮，」桑茂森說道，「上半場我們的防守策略是錯誤的，中場就有叮嚀他們，下半場嚴防政大外圍就讓他們徹底熄火才拿下勝利，每個球隊都有重點，抓清楚就比較容易贏球。」

桑茂森表示，雖然球隊已經晉級四強，但在近年外籍球員加入後UBA整體強度高很多，球員打到後面都再靠意志力撐，因此接下來他們要盡力拿下最佳戰績，取得對戰第四名的優勢。

關鍵字： 國體桑茂森政大
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