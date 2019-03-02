怪物新人威廉森扭傷外界盼休戰　Kobe卻希望他完成承諾

▲威廉森踩爆球鞋造成膝蓋扭傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

先前眾所矚目的NCAA杜克對戰北卡的宿敵之戰，當時最低票價飄破3000美金，最主要原因就是大家都想看2019年NBA準狀元威廉森(Zion Williamson)會上演什麼表現，不過他卻開賽僅33秒就「踩破」球鞋直接傷退，對此許多人都建議他不應該繼續為杜克出戰，但湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)卻給出很「老大」的建議，要威廉森沒受傷就去比賽。

威廉森還沒踏入NBA，但他在NCAA時常嗅出勁爆體能，轟炸籃框甚至阻止對手，這也讓威廉森被視為下一屆NBA選秀狀元大熱門。在2月21日杜克對戰北卡的比賽，威廉森卻把球鞋穿爆，經檢查後確診為膝蓋一級扭傷，目前仍在休養，許多人砲轟NCAA，認為他們不會保護球員，對於像威廉森這種頂球員受傷沒有任何保障，並建議威廉森不要再為杜克出賽，好好為下一個級別的比賽做準備。

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▲威廉森。（圖／達志影像／美聯社）



僅管多數人建議威廉森不要再出賽，但是向來以永不放棄著稱的布萊恩卻給出最「曼巴精神」的看法，「說實話，球員應該可以選擇自己想做什麼，無論你想上大學還是不上大學，這都取決於自己。就威廉森而言，如果他健康，就應該上場去比賽。他決定去上大學，那麼受傷就是大學籃球的一部份，有時候會受傷，有時候不會，但你現在上大學並向杜克做出承諾，就必須去完成自己說的諾言。」

杜克在少了威廉森情況下，近3戰輸了2場，目前仍排名全美第3，接下來9日將出戰邁阿密，不過威廉森能否出戰仍是未知數，杜克若想要衝擊總冠軍，威廉森會是非常重要的奪冠拼圖。

▲老大要威廉森沒受傷就去比賽。（圖／CFP）