棲蘭100林道越野賽　12國高手秘境競技

▲棲蘭100林道越野賽。（圖／超馬協會提供）

體育中心／綜合報導

「相約臺灣杉－2019棲蘭100林道越野賽」於108年3月2日（六）在宜蘭縣棲蘭100線林道拂曉起跑。100公里組國際眾星雲集，在幾度拉鋸激烈競爭後，由五度獲得美國全國越野錦標賽冠軍的美國好手Mario Mendoza奪冠(8:25:28 )，第二名差距不到3分鐘，由日本三浦裕一居次(8:28:09 )。儘管高手環伺，周青仍以總四(9:08:41)之姿再次衛冕國內組第一名；女子組方面，無懼國際高手強力壓境，由台灣的羅曉惠榮得后冠。

54公里組由吳嘉文爆冷門後來居上(4:56:37)拔得頭籌，第二名日本篠原尚哉(5:24:46)；女總一是國內的蔡佩羽。本屆國內優勝選手將代表我國參加2019葡萄牙山徑越野世界錦標賽。49歲的劉坤澤雖然心臟有裝支架，仍以無比毅力完成榮獲森林越野54公里組第8名，令人動容敬佩。

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由於在2018看見臺灣杉的賽事成功將棲蘭森林秘境之美呈現於世人，本次賽事未演先轟動，超馬協會的副理事長，也是這次的棲蘭100林道越野賽的推手陳進財表示：「去年的賽事深受好評，今年參賽者倍數成長。」不但報名很快額滿，也吸引了國內外12國高手齊聚森林賽道形成激烈拉鋸戰。

▲棲蘭100林道越野賽國內男子冠軍周青 。（圖／超馬協會提供）

100公里組冠、亞軍，美國Mario Mendoza和日本跑者三浦裕一在8個多小時賽程中一路緊緊相隨，最近時甚至不到1分鐘，最後相差不到3分鐘內抵達終點，雖然略顯倦容睡臥舞台，仍隨即熱情握手惺惺相惜之情溢於言表。他們都盛讚台灣山森之美令人讚歎，一路看到非常多的森林風貎及高山俊嶺，並希望能常來臺灣繼續挑戰及欣賞美景。

今年賽事路線，一次跑滿林道各線，包括130線檜木小學堂、160線檜木原生林及170線臺灣杉。分為100公里與54公里二組，其中100公里組，林道山徑91公里，公路9公里，可跑性與安全性高，全程爬升超過2300公尺，限15小時並登錄國際超級馬拉松總會IAU年度賽事，並經世界越野賽事協會ITRA認證，核定越野積分4點(最高6點)。54公里組，則適合越野入門活動，林道37公里，公路18公里，時限9.5小時完成，可以輕裝飽覽神木園。許多路線平時不開放，唯有參賽此時能得見此景。100公里和53公里兩組參賽者共限額720名。

棲蘭100林道越野賽作為綠色賽事，強調越野活動與生態保護重要性，賽道路線坐落於森林保育區林道中，更是要求跑者尊重園內生態，並將所有垃圾自行攜出！今年以手繪臺灣杉及棲蘭霧林地圖，用筆用腳看見臺灣杉一樣有溫度；另外一本自然質樣，採用臺灣杉疏林之邊材原木，雕製優勝立體臺灣獎座及飛揚排列臺灣杉葉的桂冠獎牌。

▲棲蘭100林道越野賽100公里國內女子第一名羅曉惠。（圖／超馬協會提供）