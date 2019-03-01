猿鷹戰／桃猿6局灌5分逆轉　樂天新人王腳傷被抬出場

▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿1日與樂天金鷹交流賽第二戰，本土投手王溢正先發，首局就被樂天首棒打者田中和基敲出全壘打，3局再度遭到狙擊，樂天3比0領先，前一戰開轟的藍寅倫6局敲安帶動攻勢，郭嚴文超前安，助隊單局灌5分。樂天去年新人王田中和基守備時不慎傷到右腳，被擔架抬出場，目前桃猿以5比3逆轉戰局。

王溢正首局面對首名打者田中和基投出第一球就被扛出全壘打失1分，3局續投被敲4安，再丟2分，此役主投3局被敲6安，失掉3分，尼克斯接替中繼，後援2局只被敲1安無失分，洪聖欽6局登板無失分。

請繼續往下閱讀...

猿隊前5局僅藍寅倫、林泓育敲安，攻勢受到壓制，樂天先發投手弓削隼人主投3局，讓猿隊9上9下。

6局下，樂天換上第4任投手森雄大，桃猿趁勢反攻，攻下一輪人次，陳晨威保送上壘，詹智堯內野安打，形成一二壘有人，1出局後藍寅倫上場打擊，敲出左外野深遠二壘安打，也是猿隊本場首支長打，清回壘上兩名跑者，林泓育補上1支安打，攻佔一三壘，朱育賢犧牲打，扳平戰局，郭嚴文再添二壘長打，打回超前分，梁家榮隨後也敲出右外野三壘長打，右外野手田中和基後退試圖接球，不慎跌倒「翻船」傷到右腳，最後被擔架抬出場。

▲樂天金鷹田中和基扭傷。（圖／記者林敬旻攝）