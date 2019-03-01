費德勒100冠倒數2場　較勁丘里奇得中止對戰2連敗

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)距離生涯第100冠僅剩下2場之隔。在杜拜男網賽4強，1日晚間11點他將對上22歲世界排名13的克羅埃西亞好手丘里奇(Borna Coric)，力求中止對戰2連敗才能晉級。

雙方去年兩次對戰兩次，先是在哈雷草地男網賽丘里奇在決賽3盤擊落費德勒奪冠。來到亞洲賽季的上海大師賽，費德勒在4強直落二落敗。本週是費德勒在澳網止步16強後首度出賽，不過第100冠可沒有那麼好拿。擊敗丘里奇之後的決賽對手，非常有可能是在澳網擊敗他的希臘新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。

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談到年輕的對手丘里奇，費德勒也不吝給予讚賞，「他找到了他的生存之道。我記得他剛攥出頭的時候，我們2015年在這裡還交手過。他在這裡打敗過穆雷(Andy Murray)，在巴塞爾打敗過納達爾(Rafael Nadal)，然後他有些掙扎後再重整旗鼓。」

「他也打敗過我兩次，我很開心他懂得要怎麼打，這是在高層及比賽贏球的關係，他已具備頂尖水準。」費德勒說。

費德勒決賽對手可能是西西帕斯或法國「跳跳虎」孟菲爾斯(Gael Monfils)。孟菲爾斯本季和烏克蘭正妹斯維托利娜(Elina Svitolina)的戀情曝光後士氣正旺，日前拿下鹿特丹男網賽冠軍，費德勒本週還在這對愛侶的共同IG帳號影片中「亂入」。

▲丘里奇。（圖／達志影像／美聯社）