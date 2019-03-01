運動雲

> >

費德勒100冠倒數2場　較勁丘里奇得中止對戰2連敗

ETtoday運動雲

▲▼費德勒、丘里奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)距離生涯第100冠僅剩下2場之隔。在杜拜男網賽4強，1日晚間11點他將對上22歲世界排名13的克羅埃西亞好手丘里奇(Borna Coric)，力求中止對戰2連敗才能晉級。

雙方去年兩次對戰兩次，先是在哈雷草地男網賽丘里奇在決賽3盤擊落費德勒奪冠。來到亞洲賽季的上海大師賽，費德勒在4強直落二落敗。本週是費德勒在澳網止步16強後首度出賽，不過第100冠可沒有那麼好拿。擊敗丘里奇之後的決賽對手，非常有可能是在澳網擊敗他的希臘新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。

請繼續往下閱讀...

談到年輕的對手丘里奇，費德勒也不吝給予讚賞，「他找到了他的生存之道。我記得他剛攥出頭的時候，我們2015年在這裡還交手過。他在這裡打敗過穆雷(Andy Murray)，在巴塞爾打敗過納達爾(Rafael Nadal)，然後他有些掙扎後再重整旗鼓。」

「他也打敗過我兩次，我很開心他懂得要怎麼打，這是在高層及比賽贏球的關係，他已具備頂尖水準。」費德勒說。

費德勒決賽對手可能是西西帕斯或法國「跳跳虎」孟菲爾斯(Gael Monfils)。孟菲爾斯本季和烏克蘭正妹斯維托利娜(Elina Svitolina)的戀情曝光後士氣正旺，日前拿下鹿特丹男網賽冠軍，費德勒本週還在這對愛侶的共同IG帳號影片中「亂入」。

▲▼費德勒、丘里奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲丘里奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 費德勒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

北美運動史上最大合約！　哈波「13年102億」轉戰費城人

巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

哈波拒年薪4500萬高薪短約　波拉斯透露選費城人原因

中職／統一獅百萬打造　全新裝備車正式上路

哈波13年3.3億合約無逃脫條款　將在費城人待到2031年

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

讀者回應

﻿

最新新聞

1猿灌5分逆轉　樂天新人王傷退

2球不會說謊　南斯重現怒吼天尊名言

3台電女排晉級冠軍戰拼全勝

4費德勒100冠倒數2場　

5單場33次出手　柯瑞寫生涯新高　

熱門新聞

1史上最大合約！哈波102億轉戰費城人

2巨人提供哈波北美運動史上最大約

3拒絕年薪4500萬　哈波只要最長約

4統一獅百萬打造　全新裝備車上路

5哈波13年3.3億合約無任何逃脫條款

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366