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凱戈與馬查多當隊友？　傳教士、勇士對賽揚左投有興趣

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▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱戈曾在2015年拿下美聯賽揚獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

隨著教士、費城人先後簽下馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）後，目前自由市場的最大咖球員剩下先發左投凱戈（Dallas Keuchel）。據外電報導勇士以及教士都有意願網羅這名賽揚強投。

《CBSsports》在本季為大聯盟自由球員設下排名，在排名第1的哈波確定投靠費城後，排名 前10名的選手中只剩下第7的凱戈還沒找到新東家，根據報導目前勇士先發陣容中佛提紐茲（Mike Foltynewicz）、高斯曼（Kevin Gausman）都有著些許的傷病問題，因此有意願補強凱戈來加強輪值深度。

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▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士想同時網羅馬查多、凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

除了勇士，搶下馬查多的教士也對凱戈有興趣，目前教士缺少一個王牌投手坐鎮，在盤來馬查多的同時也代表著必須要「win now」，目前陣中只有路切希（Joey Lucchesi）、厄林（Robbie Erlin）擔任前兩號先發，若能簽下賽揚強投凱戈，將能夠扛起輪值王牌的重擔。

今年將要31歲的凱戈，上賽季先發34場，繳出12勝11敗，防禦率3.74，儘管與2015年拿下賽揚獎的表現相比有所落差，但也應不至於到現在還沒人簽下，主要原因不是身手，而是價碼，外傳凱戈希望得到一份5年1億美元（約31億台幣）的合約，雖然有不少球隊願意付給他年薪2000萬美元（約6.2億台幣），但都卡在5年合約的長度問題。

根據《sportingnews》報導，儘管凱戈到現在還沒找到工作，但這位賽揚強投並不著急，各支球隊已經進入春訓階段，他也有自主訓練，並且在接受訪問時提到，覺得自己目前的訓練進度相比前幾年超前不少。

關鍵字： MLB勇士教士凱戈Dallas Keuchel馬查多Manny Machado
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