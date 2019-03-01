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猿鷹戰／桃猿5局僅2安　樂天3比0領先

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▲▼樂天金鷹田中和基。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天金鷹田中和基。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿1日與樂天金鷹交流賽第二戰，本土投手王溢正先發，首局就被樂天首棒打者田中和基敲出全壘打，3局再度遭到狙擊，樂天3比0領先。

1局上，王溢正先發，首名打者田中和基第一球就逮中，敲出陽春全壘打，辰己涼介游擊方向穿越安打，盜上二壘，淺村榮斗三振，惠勒（Zelous Wheeler） 游擊滾地球出局，內田靖人三壘滾地球出局。

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1局下，弓削隼人先發，詹智堯二壘滾地球出局，郭永維三振，藍寅倫三壘滾地球出局。

2局上，渡邊佳明二壘滾地球出局，山崎剛保送，但隨後遭到牽制出局，堀內謙伍投手滾地球出局。

2局下，林泓育左外野深遠飛球遭接殺，朱育賢二壘滾地球出局，郭嚴文三壘飛球遭美技，形成三上三下。

3局上，小鄉裕哉敲安上到一壘，前一打席開轟的田中和基遭到三振，辰己涼介敲出左外野長打，小鄉裕哉跑回第2分，辰己趁傳上到三壘，淺村榮斗補上1支安打，攻下第3分，下一棒內田靖人游擊飛球遭接殺，二壘跑者回壘不及，形成雙殺，樂天瓦解攻勢。

3局下，梁家榮二壘滾地球出局，劉時豪三振，陳晨威游擊滾地球出局。

4局上，桃猿換投，尼克斯登板，渡邊嘉明游擊滾地球造成游擊手郭永維失誤，形成一壘有人，山崎剛三振，堀內謙伍保送，小鄉裕哉內野上空飛球出局，田中和基二壘滾地球出局。

4局下，2出局後藍寅倫、林泓育串連安打，攻佔一三壘，但下一棒朱育賢敲出游擊滾地球出局。

5局上，辰己涼介本壘後方飛球遭接殺，淺村榮斗三振，惠勒二壘安打，內田靖人三振。

5局下，猿隊再度三上三下。

關鍵字： 中職中華職棒猿鷹戰Lamigo桃猿桃猿
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