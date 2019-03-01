運動雲

> >

無解大鬍子本季6度破50分大關　賽季單場前5高分他佔了4場

ETtoday運動雲

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登本季頻頻上演得分秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今（1）日交手熱火，全場狂轟58分其中22分集中在決勝節，帶隊完成克服21分落後完成大逆轉。本季頻頻上演飆分秀的大鬍子，這場已經是他本季第6場得分破50大關，第23場突破40分，本季單場得分前5高的比賽中，哈登出現了4場。

哈登今天對上熱火得到58分、10助攻、7籃板，也讓他成為面對熱火單場得分最高的對手。這已經是他本賽季第3次拿下50+10，已經創下NBA單季紀錄。而他生涯一共7次50+10（助攻），也是歷史最多紀錄。

請繼續往下閱讀...

不過單場58分還不是他本季新高，他在1月24日交手尼克轟下61分，除了是本季新高外也是他生涯新高。今天已經是本季第2度拿到58分，也是他單季第6度得分突破50分，本季全聯盟也只有14次個人單場得分破50。本季單場得分前5高的比賽中，哈登佔了4個名額，另一位是黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）在去年11月交手費城砍下60分。

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登本季場均獲得11.5次罰球機會。（圖／達志影像／美聯社）

大鬍子本季得分就像喝水般容易，目前場均得分36.6分坐穩得分王寶座，得分榜第2名的雷霆喬治（Paul George）場均只有28.6分與哈登相差足足有8分之多。哈登在上月26日交手老鷹「只」拿到28分也讓他連續場次得30分終止在32場，不過本季至今哈登出賽了58場，僅僅只有14場得分沒有突破30分。

哈登今天單節依序攻下14分、10分、17分、17分，決勝節17分也追平他個人末節單節最多分。用單節來分析他本季的進攻表現，第三節是他火力的旺盛期場均有著9.56分，再來次高是首節的9.39分，第二節則有8.93分，末節最低只有7.86分，不過這項數據應與第四節初期會獲得短暫下場休息有關。

關鍵字： NBA火箭哈登James Harden得分王
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

熱門新聞

北美運動史上最大合約！　哈波「13年102億」轉戰費城人

巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

哈波拒年薪4500萬高薪短約　波拉斯透露選費城人原因

哈波13年3.3億合約無逃脫條款　將在費城人待到2031年

中職／統一獅百萬打造　全新裝備車正式上路

林書豪在發展聯盟曾失去自尊　竟為學生排球隊推遲練球時間

讀者回應

﻿

最新新聞

1提點宋家豪　郭源治：不光是蠻力

2陳晨威第二戰先發　PK電動人物

3王溢正首局挨轟　樂天1比0領先

4中學五人制錦標賽1日開打至22日

5王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

熱門新聞

1史上最大合約！哈波102億轉戰費城人

2巨人提供哈波北美運動史上最大約

3拒絕年薪4500萬　哈波只要最長約

4哈波13年3.3億合約無任何逃脫條款

5統一獅百萬打造　全新裝備車上路

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366