無解大鬍子本季6度破50分大關　賽季單場前5高分他佔了4場

▲哈登本季頻頻上演得分秀。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今（1）日交手熱火，全場狂轟58分其中22分集中在決勝節，帶隊完成克服21分落後完成大逆轉。本季頻頻上演飆分秀的大鬍子，這場已經是他本季第6場得分破50大關，第23場突破40分，本季單場得分前5高的比賽中，哈登出現了4場。

哈登今天對上熱火得到58分、10助攻、7籃板，也讓他成為面對熱火單場得分最高的對手。這已經是他本賽季第3次拿下50+10，已經創下NBA單季紀錄。而他生涯一共7次50+10（助攻），也是歷史最多紀錄。

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不過單場58分還不是他本季新高，他在1月24日交手尼克轟下61分，除了是本季新高外也是他生涯新高。今天已經是本季第2度拿到58分，也是他單季第6度得分突破50分，本季全聯盟也只有14次個人單場得分破50。本季單場得分前5高的比賽中，哈登佔了4個名額，另一位是黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）在去年11月交手費城砍下60分。

▲哈登本季場均獲得11.5次罰球機會。（圖／達志影像／美聯社）



大鬍子本季得分就像喝水般容易，目前場均得分36.6分坐穩得分王寶座，得分榜第2名的雷霆喬治（Paul George）場均只有28.6分與哈登相差足足有8分之多。哈登在上月26日交手老鷹「只」拿到28分也讓他連續場次得30分終止在32場，不過本季至今哈登出賽了58場，僅僅只有14場得分沒有突破30分。

哈登今天單節依序攻下14分、10分、17分、17分，決勝節17分也追平他個人末節單節最多分。用單節來分析他本季的進攻表現，第三節是他火力的旺盛期場均有著9.56分，再來次高是首節的9.39分，第二節則有8.93分，末節最低只有7.86分，不過這項數據應與第四節初期會獲得短暫下場休息有關。