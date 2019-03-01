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大專足聯／鄧國雄轉播獨自Hold全場　關於主播你不知道的事

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▲▼主播鄧國雄。（圖／記者林育正攝）

▲主播鄧國雄。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／桃園報導

擁有30年轉播經驗的鄧國雄近日在大專足球聯賽1人Hold全場，坐在銘傳大學龜山校區司令台的臨時轉播台，頂著寒風轉播。賽後他更分享1人轉播以及搭配球評不同的轉播訣竅，以及主播背後不為人知的事。

「1個人轉播語氣要貼近球賽的節奏，呈現當下的氛圍。當球靠近禁區，聲音就會高昂一些。2人轉播的話，我會製造話題，引導球評多談他的想法，更加重視互動。」鄧國雄在播報過程中不時起身探頭，看清楚場上的即時在進行播報。講到球賽精彩之處，他的聲音甚至連20多公尺之外的球場邊線都能聽見。

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不過轉播大專足球聯賽對他是個極大挑戰，由於在大學賽事關注程度不如UBA，網路上的資料不多，做功課相當不容易。「SSU一定要看，還有一些網路媒體。還有去大會問統計上場時間、進球數，至少作為介紹球員的參考資料。各校歷年成績、維基百科、秩序冊也都要看。」

在國內播報足球機會不是太多，更何況是大專聯賽。但為了準備播報，鄧國雄說他甚至在比賽前1個多小時就到現場，找到機會就和稍後要出場的球隊教練交談，掌握球隊近況和未來發展。「其實還是有很多特色沒能講出來。」

但是與舒服坐在攝影棚內相比，鄧國雄說他更喜歡場邊播報，賽後也有機會直接和球員、教練接觸。「到現場能聊出一些素材，在裡面坐太久內容是會貧乏的。」在空曠的大操場旁播大專足球，鄧國雄頭戴毛帽脖子圍圍巾保暖，他說身為主播不菸、不酒作息正常是基本，脖子不能冷到，辣的食物也不碰。

看了2天大專足球，他稱讚球員運動精神可嘉，不像過去國內甲級賽事，有些老球皮出現惡意、犯規打架等行為。銘傳大學前鋒王仲禹、輔大邊路徐漢，以及台體大門將李秉翰等年輕球員都很不錯，期許他們成為國家隊的未來支柱，「希望他們能多磨練，為前進亞洲盃正賽努力吧！」

關鍵字： 大專足聯鄧國雄
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