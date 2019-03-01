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哈登末節狂轟17分　全場58分領火箭克服21分逆轉熱火

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▲▼哈登。（圖／CFP）

▲哈登全場轟下58分帶隊上演逆轉秀。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

休士頓火箭1日主場迎戰邁阿密熱火，來者不善的熱火攻勢兇猛，最多領先火箭21分，不過火箭「大鬍子」哈登（James Harden）火力全開末節攻下17分，全場轟下58分、10助攻、7籃板，帶領球隊在主場以121比118完成大逆轉。

哈登在上月25日交手老鷹的比賽「只」得到28分，中斷了他連續32場得分破30分的紀錄，而且近3場比賽三分外線慘兮兮，總計31投僅中3，命中率一成都不到。不過今天比賽他三分稍微找回手感，首節就飆進兩記外線，不過熱火靠著理查森（Josh Richardson）帶隊反抗，首節結束只落後火箭1分。

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▲▼理查森。（圖／CFP）

▲理查森貢獻19分。（圖／CFP）

次節熱火板凳中的韋德（Dwyane Wade）、卓吉奇（Goran Dragic）跳出打出一波12比2的高潮反超比數，儘管此節哈登也砍進2顆三分，不過熱火多點開火，半場結束以69比55領先火箭。

▲▼小瑞佛斯。（圖／CFP）

▲小瑞佛斯的高效表現也是火箭逆轉關鍵。（圖／CFP）

易籃再戰，熱火溫斯洛（Justise Winslow）和理查森接連投進三分，哈登趕快回敬一顆三分，不過理查森再連拿5分，此時熱火的領先來到21分，不過哈登與小瑞佛斯（Austin Rivers）聯手為球隊追近比分，第三節終了火箭以86比98落後熱火12分。

末節一開始都能順利得分，哈登也連得5分將分差縮小至4分，儘管卓吉奇、威特斯（Dion Waiters）連續飆進外線穩住10分領先，但大鬍子再度開啟得分模式，一人獨拿10分帶隊上演14比0的反擊高潮，最終火箭就在哈登一夫當關的表現下，克服21分的落後在主場上演大逆轉，收下4連勝。

▲▼哈登。（圖／CFP）

▲哈登與「閃電俠」韋德最後一次對決。（圖／CFP）

哈登全場轟下58分、10助攻、7籃板，其中17分集中在決勝節，除了飆進8顆三分外，站上罰球線18次也全都把握，板凳出發的小瑞佛斯高效率貢獻全隊次高的17分也是逆轉功臣。熱火多點開花，全隊共7人得分上雙，不過擋不住哈登的狂轟濫炸最終吞下近10戰的第7敗。

▼哈登轟58分精華片段。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

關鍵字： NBA火箭哈登熱火James Harden
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