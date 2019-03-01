哈波新球季換掉熟悉34號球衣　致敬已故名投哈勒戴

▲哈波新球季加盟費城人，將換上新背號。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）新球季加盟費城人，將不會穿著球迷熟悉的34號球衣。由於已故賽揚強投哈勒戴（Roy Halladay）在費城人時期身著34號球衣，球團有計劃退休背號，且為了向已故前輩致敬，哈波將會選擇新號碼，也象徵新的職棒階段。

哈勒戴在2017年11月7日自駕輕型飛機，在佛羅里達州中部的墨西哥灣墜毀，不幸身亡，享年40歲。他在2018年8月5日入選費城人隊名人牆，並於今年初以以85.4%得票率進入名人堂，球團預計在未來替他舉辦球衣退休儀式，紀念這位已故強投。

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哈波以13年3.3億美元破紀錄合約前進費城人，等待通過體檢手續過後，費城人將正式召開簽約記者會，因此，目前還無法得知哈波會選擇穿幾號球衣。哈波在高中就穿著34號球衣，在小聯盟期間也是穿同樣的號碼，新球季會選擇什麼號碼，也成了球迷討論的話題之一。

哈波簽下13年3.3億美元合約，不僅刷新由教士馬查多（Manny Machado）締造的自由市場最高合約紀錄，也超越「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），收穫北美四大職業運動最大張合約，成為世界棒壇最高薪男。

▲已故名投哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）



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