巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

▲哈波爭奪戰即將落幕。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰已經進入最後高潮，目前形成道奇、費城人和巨人三搶一的局面。根據《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，巨人準備向哈波開價北美四大職業運動最大張合約，而道奇則是給出「高薪短約」，平均年薪也將締造大聯盟新紀錄。

記者奈騰格爾指出，道奇、費城人和巨人都提出了報價，巨人合約將會是檯面上最大張，據傳金額將超越「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年與馬林魚簽下的13年3.25億美元，成為北美四大職業運動史上最大份合約。

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至於道奇部分，並非如外界傳言提出長約網羅，而是與先前計畫相同，堅持給出「高薪短約」。奈騰格爾指出，道奇給出的合約中，平均年薪將改寫響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）3430萬美元的最高紀錄。

如果巨人確定提出史詩級合約，費城人是否會加碼跟進還不得而知，但就先前消息，費城人也願意提出10年長約網羅，預計總額至少3億美元起跳，意味著這份價碼將刷新馬查多（Manny Machado）自由市場合約紀錄。

奈騰格爾提到，哈波沒意外將在本週結束長達4個月的「哈波人生」，正式對外宣布落腳處。除上述三隊之外，其餘競爭者如老東家國民、教士和白襪都已經確定出局。

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