大專足聯／銘傳掉出前4心痛　王仲禹戴帽退吳鳳入選U23當磨練

▲大專盃,吳鳳vs銘傳。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級賽事28日上午先進行敗部賽，首場比賽由吳鳳科大對上銘傳大學，最終由銘傳8比3力壓吳鳳，王仲禹獨進三球上演帽子戲碼，「這場就是大家滿專注的，射門都有把握到。」銘傳下一場比賽將要對上淡江，爭取第5至6名。

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銘傳大學對上吳鳳一戰，銘傳頻頻把握機會進球，其中王仲禹更是上演帽子戲法，吳鳳靠著戴偉任連進兩球，傷停補時階段替補上場的陳敬玄再補上一球，最終仍以8比3力壓吳鳳，將要和淡江爭取5至6名，前一場輸給台體讓銘傳士氣受到影響，許多球員也因此掉淚。

王仲禹表示，「士氣有點影響到，因為就輸球了，可能大家都有點疲累了，覺得問題就是比賽開始的把握度不好、心態不夠專注。」上屆第四這屆掉到後面心很痛，「現在就是爭第五名，對上吳鳳就是踢啊！心態保持好，照練習的節奏，大家都滿專注，射門那些都有把握都有進球。」

另外，銘傳終於又重返企業甲級聯賽，王仲禹覺得開心，「終於回去多一些比賽機會，讓大家有磨練到。」而他也入選今年的U23男足代表隊，「很多學長都很強，可以去那邊學習，U19有被選過，不一樣的就是比較專注於每個人的位置和工作，籤表硬就是大家都要努力啊，就去磨練啊。」