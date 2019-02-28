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猿鷹戰／再度抗日成功　葉家淇競爭輪值更添信心

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▲Lamigo桃猿投手葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

▲Lamigo桃猿投手葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿28日對戰東北樂天隊，先發左投葉家淇先發5局狂飆7K無失分，球速最快151公里，但史博威登板丟分，終場猿隊1比3吞敗。葉家淇被教練團點名有望開季在先發輪值當中，他本人在賽後坦言，經過近兩戰對日職球隊繳出好投之後，自己更有信心競爭輪值，但對於控球方面，仍有待加強，「會持續修正控球問題。」

葉家淇今天先發5局用85球，被敲5支安打，送出7次三振、4次保送，沒有失分。前一次對日職球隊羅德先發，也繳出5局失2分好投。

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桃猿總教練洪一中賽後對葉家淇表現讚譽有加：「他是有成為王牌投手的條件，只要控球再好一點，是一位很好的先發左投。」

開賽便投出151公里球速，葉家淇說：「開局狀況比較好，身體比較有力，漸入佳境後，自己更敢大膽攻擊，也要謝謝吳俊良、曾翊誠教練，在牛棚練投時不斷叮嚀如何面對打者，提醒我的投球缺點。」

對於今天在2、3局控球有些狀況，葉家淇最後仍穩住陣腳，解決打者，他表示：「當下告訴自己放慢節奏，不要想太多，剩下交給野手、小胖（林泓育）學長帶領。」

單場送出7次三振，其中3K是賞給第二棒田中和基，葉家淇笑說：「其實我也不知道他是誰，今天才知道他是新人王，主要還是交給小胖學長帶領，畢竟他比較有經驗。」

開季有望進先發輪值，葉家淇謙虛表示：「謝謝教練給我很多機會，還是有很大的進步空間，像是變化球控球真的不理想，會以這目標持續調整、修正。」 

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