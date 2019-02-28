猿鷹戰／桃猿新洋投李茲　將對老東家登板亮相





▲桃猿新洋投李茲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿新洋將李茲（Radhames Liz）2月中報到至今進牛棚2次，尚未開始實戰，28日、3月1日對老東家樂天金鷹交流賽，預計在其中一場比賽登板投1局，他對自己的調整狀況還算滿意：「先前剛結束加勒比海大賽，球感維持不錯，希望可以在實戰有好表現。」

身高189公分，體重95公斤的右投李茲現年35歲，對於亞洲職棒並不陌生，2011年加入韓國職棒LG雙子隊，2013年回到美國發展，2016年接受日本職棒東北樂天金鷲隊的合約，再到亞洲發展一年。

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在亞洲發展多年，李茲認為與美國相比，亞洲打者戰術較多，也讓投手更有壓力：「美國打者要求全力揮擊，比較少短打，在亞洲除了有長打型的選手，也常常會出現一些戰術『驚喜』，投手相對不好處理，我在這裡成長很多，控球變得更好。」

再度遇到老東家，李茲賽前特別與昔日隊友以及總教練打招呼，包括台灣旅日投手宋家豪，「見到這群老戰友真的很開心，更新一下彼此的近況。」雙方也互虧，他笑說：「他們說我的隊伍很強喔，我也回他，你們球隊也很強啦。」

投手教練吳俊良透露，李茲報到至今已牛棚2次，狀況確實不錯：「這兩天交流賽會讓他投1局。」曾與他搭配牛棚練投的捕手林泓育則說：「李茲整體都很好，但他自己也有說，目前就是時差問題還要再調整。」