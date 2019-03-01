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大專足聯／淡江門將PK沒收2球　吉田秋平：猜的

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▲▼淡江門將吉田秋平。（圖／記者林育正攝）

▲淡江門將吉田秋平。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／桃園報導

淡江大學在大專足球聯賽8強敗部賽，在0比2落後的劣勢下逆轉追平，PK更靠著台日混血門將田秋平撲下2球，最終2比2(4:1)獲勝。賽後吉田對於PK展現大顆心臟化解危機的關鍵，賣關子不願多談，「我都是猜的。」

吉田身高174左右不算太高，身材雖然圓潤但非常靈活，比賽中阻止文化12碼，PK擋下文化李晉宇和張哲銘。被問到為什麼在PK用猜的，而不是觀察對手動作，吉田說：「這是機密，如果說出來大家就...」成功守下勝利，淡江在2日還有最後一場比賽能夠爭第五名，大功臣吉田被隊友扛在肩上慶祝。

請繼續往下閱讀...

淡江大學可說是完成本屆大專足球聯賽最戲劇性逆轉，文化23分鐘許富率先進球，53分鐘張哲銘再補一刀，讓文化取得2比0領先。眼看勝利就要到手，淡江胡陽陽75分鐘首開紀錄，法國的莫山旭更在傷停補時踢進關鍵追平的一球進入PK。

「只要對上一兩個人不放棄，一直喊都還是有機會。我一直用日本跟後衛井上湧貴溝通，講為什麼會被射門，有什麼要注意。文化壓迫很快，我們球被搶，但如果放棄就不行了。」

「聯合國部隊」淡江大學強風強悍，在場上情緒相當激動，吉田就透露「罵人」是隊友間的溝通方式，最後大家能團結一致完成逆轉。

▲▼淡江門將吉田秋平。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯淡江吉田秋平
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