大專足聯／吳鳳3比8不敵銘傳　上屆僅排14這次要爭第7

▲大專盃八強,吳鳳vs銘傳, 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級賽事28日上午先進行敗部賽，首場比賽由吳鳳科大對上銘傳大學，最終由銘傳8比3力壓吳鳳，要爭取第5至6名，其中戴偉任為吳鳳開胡並且梅開二度，戴偉任賽後提到，「就覺得運氣怎麼那麼好，沒想過會進球。」

前一場輸給輔大的吳鳳科大要對上前場敗給台體的銘傳大學，銘傳大學頻頻把握機會進球，其中王仲禹更是上演帽子戲法，吳鳳靠著戴偉任連進兩球，傷停補時階段替補上場的陳敬玄再補上一球，不過最終仍以3比8不敵銘傳，將要和淡江爭取7至8名。

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戴偉任說，「前一場比賽沒有影響到心情，不過進兩球很意外，應該是運氣好，因為都在練五人制，都沒有在練習11人制，就覺得不太會踢，進了就進了，覺得運氣怎麼那麼好，沒想過會進球。」

吳鳳隊長韋峰楠則說，「在桃園的這兩場打得比較不好，體力方面比較有影響，一路都有比賽（五人制）接著打，他們比較有速度，我們又不習慣這大場，可能就一直在防守吧，賽前想說他們輸給台體，打擊應該滿大，可是打下來我們防守不太進入狀況。」

雖說以五人制全班底來打大專盃，球員們都說不習慣或是有些吃力，不過上一屆大專盃吳鳳僅排在第14，今年一舉打進前8，本場落敗之後，要爭取7至8名，韋峰楠說，「盡量拿最好成績，之後要對上文化，之前小組賽有交手滿有信心的。」