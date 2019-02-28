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投手莫蘭退休想代表澳洲出賽　參加2020東京奧運

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▲投手莫蘭（Peter Moylan）結束12年大聯盟生涯。（圖／達志影像／美聯社）

▲投手莫蘭結束12年大聯盟生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

投手莫蘭（Peter Moylan）結束12年大聯盟生涯，不過他暫時還沒打算離開棒球場。根據《The Athletic》記者歐布萊恩（David O’Brien）報導，莫蘭計畫先在義大利打球，等待澳洲徵召打2020東京奧運。

休賽季莫蘭一直在等待大聯盟合約，但大聯盟自由市場近年遭遇史無前例的寒冬，這位40歲老將很遺憾沒有獲得任何合約。他日前受訪表示，「對於未來職棒生涯感到焦慮，特別是到了這個年紀。我知道自己還能繼續投，但不確定是否能獲得工作。」

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大聯盟春訓熱身賽已經開打，莫蘭也不打算繼續等待，決定結束12年的大聯盟生涯，他說，「現在棒球比賽已經是年輕人的天下，我已經不再是那個活力充沛的年輕球員，現在該讓這些孩子們發揮了，所以我決定退休。」

過去莫蘭曾代表澳洲隊出戰經典賽，雖然結束大聯盟生涯，但仍願意為國家隊效力。今年11月舉行的世界12強棒球賽將會產生2020東京奧運的兩個席次，澳洲被分在C組，同組對手有韓國、古巴和加拿大。

莫蘭在大聯盟打滾12年，分別為勇士、皇家和道奇效力，其中在勇士待9個球季最久。生涯499場出賽多半擔任中繼投手，主投418.2局繳出24勝10敗、防禦率3.10成績，取得4次救援成功。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 澳洲東京奧運莫蘭
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