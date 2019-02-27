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中職／談薪龜速　將有大咖球員開第一槍提薪資仲裁

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▲▼107學年度UBL大專棒球聯賽賽前記者會,周思齊。（圖／記者季相儒攝）

▲球員工會理事長周思齊。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台北報導

距離開季剩不到1個月，中職各隊目前僅Lamigo桃猿談妥全數球員薪水，其餘3隊尚未搞定「薪」事，球員工會將協助選手提出薪資仲裁申請，將有大咖球員開出第一槍，球員工會辦公室主任趙子維透露，已確定有選手將提出薪資仲裁，最慢3月8日宣布，但也有可能今、明兩天有消息。

中職談薪近年「牛步化」，為解決相關爭議，聯盟去年底宣布新聘仲裁委員，重新組織仲裁委員會，工會感謝聯盟願意重組仲裁單位，但現階段仍擔心現行規章及仲裁規則的不足，趙子維說：「吳志揚會長本身是學法律的，相當積極討論仲裁制度 ，還是很謝謝聯盟，但我們想要的是制度改革。」

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中職重組仲裁委員，規章卻無相關細節，趙子維坦言，這對工會來說相當困擾：「我們的法律顧問依照國外仲裁，像是美國薪資仲裁提出一個sop，但是否能用在中職，我們打了一個大問號，目前只能按照聯盟的流程走，先提出申請，但礙於保密相關問題，不會在申請書中載明仲裁細節。」

目前已有多位尚未談妥合約的選手有意提出薪資仲裁，球員工會將會全力協助，「第一波預計有1至3人，當中有較受矚目的資深球員。」趙子維指出，第二波恐怕突破雙位數，「還有2到30位選手尚未談妥薪水，我們還在討論以何種方式宣示仲裁意義。」

第一波最慢在3月8日提出薪資仲裁，趙子維進一步透露，目前已有1名選手和經紀公司表達最快今晚提仲裁：「就等當事人同意後公布。」

關鍵字： 中職球員工會
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