亞瑟士積極投入籃球市場　首度與SBL球員合作

▲亞瑟士找來璞園施晉堯、達欣黃鎮代言。（圖／亞瑟士提供）



體育中心／綜合報導

運動品牌亞瑟士ASICS近年積極投入台灣籃球市場，秉持品牌理念其健全的精神源自健康的體魄(Sound Mind, Sound Body)為出發點，2017年開始舉辦ASICS CUP籃球訓練營活動，向下扎根為喜愛籃球運動的青少年提供專業的訓練課程，同時間也投入HBL淡水商工女子籃球隊贊助，2019更首度與SBL籃球員合作，分別為璞園建築施晉堯與達欣工程黃鎮，亞瑟士提供專業的籃球裝備，一起和選手於賽場上追求卓越，共創紀錄。

亞瑟士籃球鞋於民國70年後進入台灣市場，當時全國甲組籃球聯賽(男、女籃)球員大部分皆著亞瑟士籃球鞋，憑著優異的抓地力與舒適度，亞瑟士籃球鞋獲得眾多選手們青睞，作為前進台灣籃球市場的一大助力。根據日本籃球協會表示：自2000年起，日本已展開長期籃球強化計畫，秉持「長期規劃」及「鞏固基層」的精神，持續將日本籃球推向新高峰。而台灣地區為了持續拓展籃球市場，亞瑟士於2017年即從青少年族群開始扎根，2019年正式與SBL球員合作，延續I MOVE ME的品牌精神，希望運動員能盡情享受運動過程，於自己的專長領域中動出自我。

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璞園前鋒施晉堯表示，「穿上亞瑟士籃球鞋，優異的抓地力讓我在切入時動作更加敏捷，從每一次的比賽當中去感受團隊合作的重要，利用自己的優勢幫助球隊得分，這就是我的I MOVE ME精神」；而黃鎮也分享自己的I MOVE ME精神，「努力練習把握機會，或許自己不是最耀眼的那顆星，但只要有上場機會，就要盡其所能發亮，如同亞瑟士籃球鞋一般，擁有優越的性能讓球員盡情發揮，成為球員最安心的後盾。」

▲亞瑟士新款GLIDE NOVA FF籃球鞋。（圖／亞瑟士提供）



因應台灣籃球市場需求，亞瑟士陸續引進不同性能籃球鞋，於2019年春夏推出GLIDE NOVA FF全新配色，採襪套式低筒鞋型及流線鞋身設計，增加踝部的貼合感及靈活度。中底採用FlyteFoam輕量材質，不論距離長短，皆能提供優異反彈力及回饋，提高緩衝性及耐用度。為提供籃球員於場上移動時所需的抓地力，特別在大底溝槽在功能性區域做加強，樹脂中橋除了提供中足支撐避免過度翻轉外，透過採用放置透氣孔，增加鞋內通風及舒適性，適合追求速度感的進階使用者選用。

亞瑟士作為2020東京奧運的金牌贊助廠商，在眾所期盼的東京奧運之前，將會陸續推動各項運動計畫，分別溝通不同年齡族群，為台灣運動市場注入更多的活力。