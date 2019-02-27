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中職／2019LamiGirls揭曉　國手正妺卉妮回鍋

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▲Lamigirls卉妮。（圖／桃猿提供）

▲Lamigirls卉妮。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊今日宣布旗下專屬啦啦隊LamiGirls在2019年再添優質戰力，卉妮再度回歸團隊，帶著更成熟的肢體魅力重返全猿主場。

在地桃園人的卉妮一直是Lamigo桃猿隊的頭號粉絲，平時興趣就是棒球和跳舞。身為2010年世界錦標賽體操國手，卉妮有著一身柔軟嬌媚的身手，精通體操、芭蕾舞、現代舞。為了朝夢想前進，卉妮在2015年參加LamiGirls雀屏中選，當時一邊兼顧學業，一邊為LamiGirs服務。

在兼顧學業和LamiGirls的歲月當中，卉妮也感覺到自己在表演上的生澀，加上校內學業活動忙碌，因此在2016年毅然決定暫時離開LamiGirls，等待學業告一段落以及自己的肢體表演、實力與經驗更加全面後，再返回團隊。

在沒有擔任LamiGirls的期間，卉妮除了繼續準備學業外，也歷經模特兒、全大運志工、中華棒球隊應援團以及接受直播平台受訓等，卉妮展現了更多與以往不同的風格。課業告一段落之後，LamiGirls團隊邀請卉妮重返全猿主場，就在今年回到了LamiGirls。

再度成為2019LamiGirls的成員，卉妮說：「我們全家人都是10號隊友，之前都還是會抽空來為球隊加油。離開2年之後感受到LamiGirls變得更強了，想要跟學姊和學妹一起經歷更不同的LamiGirls活動！」卉妮説：「謝謝一路在Lamigo支持我的朋友，我回來囉！」

卉妮會在3月8日至10日的春訓正式亮相，並參加3月10日的春訓同樂會，與大家互動。全猿主場3月23日開幕戰就是她重返的第一戰，與10號隊友一起歡唱、一起征服對手！

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關鍵字： LamiGirls卉妮
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