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射擊協會補足運動槍枝及飛靶彈藥　瞄向東京奧運

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▲林怡君不定向飛靶。（圖／體育署提供）

林怡君不定向飛靶。（圖／體育署提供）

體育中心／綜合報導

射擊不受體型限制，是適合國內發展的運動，且向來是我國重點發展運動種類，為延續射擊運動在2018年雅加達-巨港亞運創下2金1銀1銅佳績，備戰2020東京奧運，教育部體育署除輔導國家運動訓練中心及射擊協會啟動菁英選手專案培訓外，亦補助選手添購射擊運動槍枝與足量彈藥，期使選手在充足資源下無後顧之憂專心投入訓練及爭取參賽最佳成績。

體育署表示2020東京奧運射擊運動競賽共有15項，其中10公尺空氣手、步槍及不定向飛靶射擊項目是我國具優勢之競技項目，2018年雅加達-巨港亞運創下奪金的歷史佳績後，女將田家榛隨即於2018年9月拔得頭籌，為我國奪得女子25公尺運動手槍一席參賽資格，也是國內第一位取得奧運參賽資格的選手，女將吳佳穎昨(26)日在印度世界盃獲得女子10公尺空氣手槍銀牌，再為我國取得射擊第二席參賽資格，更加振奮我國射擊界，亦使射擊選手們士氣大振，也更積極投入訓練，全力爭取更多參賽席次。

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▲楊昆弼練習不定向飛靶及飛靶槍枝、彈藥及泥盤 。（圖／體育署提供）

李孟源練習不定向飛靶 。（圖／體育署提供）

射擊所使用槍枝彈藥等器材設備為管制物品，相關核配、購置及使用，須受「槍砲彈藥刀械管理條例」及「射擊運動槍枝彈藥管理辦法」所規範。教育部體育署考量射擊選手訓練需求器材（如運動槍枝及彈藥）的申請及採購作業繁複，為提供選手更優質運動槍枝及充足彈藥作為訓練參賽之用，已核定補助射擊協會採購運動槍枝及充足飛靶彈藥，讓各項器材設備資源得以一次到位，期使在訓練槍彈資源充足供應之下，讓選手無「彈盡援絶」之憂，全力爭取2020東京奧運參賽最佳成績。

體育署也表示，為充份備戰2019年8月芬蘭世界盃暨奧運資格賽，已規劃安排奧運射擊培訓隊定向、不定向飛靶選手先行前往義大利米蘭實施國外移地訓練，並針對新購置飛靶槍枝進行槍枝功能測試，以調整至最佳使用狀態；另外，也規劃空氣手、步槍選手參加2019年世界盃及2019年第14屆亞洲射擊錦標賽等賽事期間，提供足量槍枝，協助選手提前適應個人裝備，提高競技戰力，在接下來的各項國際賽事時能突破自我，再為我國爭取更多奧運參賽資格，邁向2020東京奧運殿堂全力征戰，

▲楊昆弼練習不定向飛靶及飛靶槍枝、彈藥及泥盤 。（圖／體育署提供）

飛靶槍枝、彈藥及泥盤 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 射擊楊昆弼林怡君不定向飛靶
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