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洛磯8年2.6億美元綁亞瑞納多　年薪超越馬查多最高薪野手

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▲洛磯強打亞瑞納多(Nolan Arenado)。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯明星三壘手亞瑞納多成為聯盟史上最高薪野手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）於27日與洛磯簽下8年2.6億美元的延長合約，亞瑞納多平均年薪將達3250萬美元，這也讓他超越馬查多（Manny Machado）與教士簽下的平均年薪3000萬美元成為大聯盟史上平均年薪最高的野手，亞瑞納多與洛磯的合約將延長至2026年，此份合約也包含3年後可跳脫合約的條款。

亞瑞納多自2013年加入大聯盟後連續6年拿下國聯三壘金手套獎，近年也成為國聯MVP大熱門，他於去年投入自由球員市場，被預估有超過3億美元以上身價，洛磯在今年1月底以1年2600萬美元簽回他，但26日確定再將合約改為8年2.6億並附帶3年後可行逃脫合約的條件。

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▲洛磯三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞瑞納多打擊與守備都相當出色。（圖／達志影像／美聯社）

亞瑞納多簽下的8年2.6億美元，總值雖然不及馬查多與教士簽下的10年3億美元，但亞瑞納多平均年薪達3250萬美元卻已超越馬查多的3000萬美元，成為大聯盟史上平均年薪最高薪的野手。亞瑞納多此份合約的平均年薪若不分位置，僅次於在響尾蛇投手葛蘭基（Zack Greinke）的3440萬美元之後，是大聯盟平均年薪第二高的球員。

亞瑞納多自2013年加入聯盟連續拿下金手套獎，自2015年後更4度入選明星賽，拿下4次銀棒獎，也3度拿下國聯全壘打王，去年打擊三圍寫下.297/.374/ .561的成績，更轟出38支全壘打，貢獻110打點，表現攻守俱佳。

關鍵字： MLB洛磯亞瑞納多馬查多教士
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