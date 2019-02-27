大專足聯／台體一度落後再扳平　江信隆掉淚：原本以為會輸

▲大專盃8強,台體vs銘傳, 江信隆。（圖／記者林育正攝）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級八強賽事26日正式開踢，上屆大專盃的三四名的台體和銘傳，本屆在八強提前對決，鏖戰至PK戰，台體才以4比2贏球，拿下晉級四強的門票，將要對上輔大，不過過程中從領先落後再扳平，對球員們的心情可說是洗三溫暖。

上半場第6分鐘台體周承就先攻破銘傳大門，下半場詹博程連吞兩張黃牌轉紅，讓台體少一人，第85分鐘銘傳邱柏叡單刀遠射，追成1比1將戰線帶進延長賽，第115分鐘銘傳吳東洋再起腳，銘傳2比1領先，第120分鐘，銘傳門前一陣混亂，台體江信隆趁亂將球推進球門，再將比數扳至2比2，進入刺激的PK大戰，最終台體以4：2氣走銘傳。

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▼周承。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

台體守門員李秉翰今年才大一，這場臨時被叫上陣，就守到PK，「賽前想說90分鐘就會結束，沒想到會打到點球，太早進球大家陣腳亂掉，至於PK就是擋就對了，遇到這種環節不能去想輸，不可以有任何負面想法，第二球被進其實算我的預判失誤，被進了那顆自信心已經崩塌。」

李秉翰說，「到後面我們再進一球看到一線生機，隊友進球讓大家士氣起來，第三球我守下來就很興奮。」接下來對輔大，「感覺又更刺激，很多同學、學長都在輔大踢，像是張景翔、徐漢、馬良丞等，緊張一定是會，但我希望是良性的緊張，盡力拼看看的緊張。」

▼李秉翰擋下PK。

而扳平比數的大功臣江信隆則說，「原本以為會輕鬆贏，但是進了那顆之後，前鋒沒有把握又被人家追，感覺比較累，我進的那顆是當時還沒有出界，球進來打到外面，我趕快跟進來補射進了，我原本以為會輸欸，第二顆被進的時候我哭欸！」

「那時候剩下3分鐘，如果再開球剩下2分鐘，我掉眼淚欸！」已經大四的江信隆說，「就覺得四年來都這樣子，沒想到有機會趕上去，如果那球踢出去就會輸。」自己改打左後衛，不是熟悉位置但就是幫助球隊，「原本覺得會輸的球賽，大家都盡力了，我到PK就不緊張了，就是進球就對了。」

▼江信隆PK射進。