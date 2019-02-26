大專足聯／台體戰銘傳延長險遭逆轉　扳平殺進PK 4比2晉四強

▲大專盃,台體vs銘傳,周承 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級8強賽事26日正式開踢，第一場由輔大輕鬆晉級之後，台體和銘傳進行激烈廝殺，戰至延長賽追平，再進入PK大戰，最後台體以4比2氣走銘傳，晉級4強，4強賽對手就是上屆冠軍輔大。

上屆大專盃的三四名本屆在八強提前對決，上半場第6分鐘台體周承就先攻破銘傳大門，銘傳有幾次進攻機會但都錯失，下半場台體詹博程連吞兩張黃牌轉紅，讓台體少一人，第85分鐘銘傳邱柏叡單刀遠射，追成1比1將戰線帶進延長賽，第115分鐘銘傳吳東洋再起腳，銘傳2比1領先。

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▼銘傳一度領先。

不過第120分鐘，銘傳門前一陣混亂，台體江信隆趁亂將球推進球門，再將比數扳至2比2，進入刺激的PK大戰，最終台體以4：2氣走銘傳，晉級4強。賽後周承提到，「原本預期應該是55波 ，不過球隊太早進球，加上找不到自己的節奏，專注力比較不夠，讓後面打得很辛苦。」

今年大四的周承說進球當下很開心，因為這場比賽很重要，沒有想到會打到延長，延長一度落後，大家感覺很失落追不回來，後面氣勢找回來又有動力了，比賽就是要幫自己球隊加油，要振奮有信心。」下場對上輔大，「我們可能稍微弱勢，加上我們新生多，有信心要盡力一拼。」

銘傳：第一球王仲禹進球 銘傳1：0

台體：第一球大友秀斗進球 銘傳1：1

銘傳：第二球藍浩宇進球 銘傳2：1

台體：第二球陳開文進球 銘傳2：2

銘傳：第三球吳東洋被擋下 銘傳2：2

台體：第三球江信隆進球 銘傳2：3

銘傳：第四球邱柏叡被擋下 銘傳2：3

台體：第四球程昊進球 銘傳2：4

▼台體守門員李秉翰撲球。