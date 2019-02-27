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大專足聯／吳鳳U20五人制集訓賽事滿檔　王琨崴盼能挺進8強

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▲▼ 大專盃八強,輔大vs吳鳳, 吳鳳科大王琨崴 。（圖／記者謝孟儒攝）

▼ 大專盃八強,輔大vs吳鳳, 王琨崴 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級8強賽事26日正式開踢，上午首場比賽由輔大以5比1力壓吳鳳科大，吳鳳科大全都以五人制球員為班底，近期又在進行6天的2019亞足聯U-20五人制錦標賽集訓，體力消耗大，副隊長王琨崴提到，「近期都在比賽還沒有恢復，沒有休息，對輔大就是遙望，但他們踢得很有風度。」

今天上午先進行輔大對上五人制班底的吳鳳科大，上半場34分鐘周宇杰先取得進球，輔大1比0進入下半場後改變戰術，劉家銘再補上1球後，劉泳賦擴大領先到3比0，第61分鐘吳鳳科大開胡，黃偉倫取得進球，不過輔大徐漢梅開二度，最終輔大以5比1力壓吳鳳，無懸念先拿下四強門票。

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▲▼大專盃八強,輔大vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

不過吳鳳主力中4至5人才剛結束U20集訓六天，比了四天跟社會組的比賽，前一天比完才上來桃園，中間都沒有休息，一來就對上輔大，王琨崴說，「賽前預期不要輸五顆太難看，不過一開始1比0真的有嚇到，想說怎麼被進那麼少，下半場大家累了，加上輔大有改變戰術吧，下半場打很長變很快。」

吳鳳的教練因為要帶領協會盃，並沒有到桃園執教，而是由U20隊長陳敬玄暫代，賽前也給球員們信心喊話，要好好打，不要去想結局是怎樣。最終吳鳳輸給輔大後，下一場要對上銘傳，爭取較佳的排名。

▲▼ 大專盃八強,輔大vs吳鳳, 吳鳳科大王琨崴 。（圖／記者謝孟儒攝）

吳鳳之後結束大專盃後，4月底有國際邀請賽在桃園巨蛋，對手是亞洲一二名伊朗日本、還有印尼，之後還要前往越南、葡萄牙移地訓練10天，適應高山氣候，加上主力謝金成在大專盃屏東賽程時受傷無緣上陣，王琨崴說，「U20接下來6月在伊朗比，希望可以進到八強。」

而對於踢11人制的看法，王琨崴說，「偶而踢11人制會好玩，一直踢會很累，五人制短程爆發力多，11人制肌力用很多，我們比較不懂11人制的很多戰術，五人制都是腳底拿球，11人制都用內側很不一樣，還是希望專心在五人制，可以在台灣成為最強球員。」

▲▼大專盃八強,輔大vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化北市大南華台體淡江銘傳吳鳳輔大
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