大專足聯／巴西教頭：台灣球風像讀書　足球好玩更重要　

▲南華大學教練高基諾。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／桃園報導

「森巴軍團」南華大學背景特殊，是大專足球聯賽唯一全是外籍球員的隊伍。而巴西籍教練高基諾（Galdino）在台灣待了2年多，對於台灣足球文化的見解和形容相當中肯，他說：「台灣足球賽像在讀書。」

高基諾認為國內足球的踢法，給人較為嚴肅、有些制式的感覺，「台灣足球像在讀書，巴西則是在玩，兩種各有優點。巴西各地的小孩從小就開始踢足球，但我們住在台灣，應該吸收不同文化，學習尊重彼此。」

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高基諾特別點出，巴西球員在場上花俏奔放的球風，有時卻被認為不尊重對手，這是特別需要注意的地方。「我們不能模糊享受和不尊重的界限，必須學會尊重對手。」而在比賽中只要有對手或隊友倒地，南華隊員更會在比賽中止時單膝跪地，「這不是巴西足球文化，而是之前我們有人在友誼賽這麼做，大家才跟著，不是我規定的。」

南華大學26日在大專足球聯賽3比1擊敗文化大學晉級4強，日前更在友誼賽3比1力克U23代表隊實力不俗，逐漸打出名堂。而高基諾表示其他3支球隊都非常強勁，但相信子弟兵能奪下冠軍。

「我相信我們能做到，但這並不是重點。最重要的是持續學習、進步，展現出最好的自己。前進4強非常不容易，輔大、台體大也都很強。我們每一天都踢得比上一場更好，但永遠還有下一步要走，但目前我對表現感到滿意。」

▲南華大學齊力思。（圖／記者林育正攝）