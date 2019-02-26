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大專足聯／南韓澳洲也沒在怕　各隊核心挑戰U23進奧運

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▲▼ 周宇杰。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 周宇杰。（圖／記者謝孟儒攝）

記者林育正／桃園報導

在大專足球聯賽8強和4強賽後，多位強隊中的核心球員，也將挑戰3月底在卡達舉行的亞足聯U23錦標賽資格賽，同時也是進軍奧運的第一階段賽事。「人生可能就一次對上這麼高水準的隊伍，我們要勇敢面對挑戰 。」輔仁大學的周宇杰說。

U23代表隊籤運不佳，3月22日首戰南韓，24日再對澳洲兩支球隊都是亞洲強權。26日最後一戰的對手為柬埔寨，實力皆在台灣之上。儘管被認為可能遭到屠殺，但銘傳大學的黃聖傑樂觀表示，「有壓力是好事，學習經驗享受國際舞台。我們扛起的是國家責任，大家都很認真。」

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儘管對手強勁，但台灣也將召集頂尖大學好手出賽。先前經歷了兩階段分別為11天和7天的訓練，預計將在下週投入第三階段進行最後衝刺。

「大家實力相當，沒有誰比較差。我們都有共識為了台灣，不分你我。最近剛好大專聯賽狀態都很好，最重要的就是融入教練的戰術，但這也是最困難的地方。」周宇杰說，他認為平常在輔大的戰術體系之下，不同位置球員體能耗損較平均，但在U23國家隊需要更強的體力。黃聖傑則說，U23在王家中教練執教下，防守很密集、整齊，很重視細節，不害怕遇上強勁對手。

▲▼黃聖傑。（圖／記者林育正攝）

▲黃聖傑。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯U23
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