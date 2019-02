恩比德稱史上最佳不是喬丹　羅德曼嗆：閉上他X的臭嘴

▲羅德曼過去曾與喬丹攜手拿下3座總冠軍,對於恩比德說喬丹不是歷史最佳球員很不爽。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

先前七六人球星恩比德(Joel Embiid)受訪被問及心目中最偉大的球員,他給出的答案竟然不是多數人公認的「籃球之神」喬丹(Michael Jordan),而是張伯倫(Wilt Chamberlain)讓許多人相當吃驚,近期喬丹過去隊友羅德曼(Dennis Rodman)被問及這問題,他馬上為喬丹抱不平直接用髒話嗆恩比德要他閉嘴。

羅德曼表示,「恩比德,你為自己所來自的小島嶼或著國家而言表現得很棒,但是閉上你他X的臭嘴,好好工作,讓費城感到驕傲,他們只需要一樣東西,那就是總冠軍。」

Dennis Rodman just violated Joel Embiid for saying Michael Jordan not the GOAT & Wilt Chamberlain is via: @TMZ_Sports pic.twitter.com/1uX3YiF2Pf