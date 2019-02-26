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恩比德稱史上最佳不是喬丹　羅德曼嗆：閉上他X的臭嘴

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▲羅德曼認為詹姆斯如果生在90年代早期，不過是個普通的球員罷了。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅德曼過去曾與喬丹攜手拿下3座總冠軍，對於恩比德說喬丹不是歷史最佳球員很不爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

先前七六人球星恩比德(Joel Embiid)受訪被問及心目中最偉大的球員，他給出的答案竟然不是多數人公認的「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，而是張伯倫(Wilt Chamberlain)讓許多人相當吃驚，近期喬丹過去隊友羅德曼(Dennis Rodman)被問及這問題，他馬上為喬丹抱不平直接用髒話嗆恩比德要他閉嘴。

羅德曼表示，「恩比德，你為自己所來自的小島嶼或著國家而言表現得很棒，但是閉上你他X的臭嘴，好好工作，讓費城感到驕傲，他們只需要一樣東西，那就是總冠軍。

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「小蟲」會這麼不爽並不是沒有原因，過去他曾與喬丹曾攜手締造公牛王朝，是當時芝加哥三連霸的重要功臣，一直桀驁不馴的羅德曼對於喬丹也是相當敬佩。但恩比德先前受訪被問及自己心中最偉大的球星卻表示，「喬丹並非歷史最佳，對我來說張伯倫才是，他有著NBA所有的紀錄，在這方面張伯倫根本無法被超越，我從來沒見過現在有人可以單場拿到100分，但張伯倫卻做到了，他才是真正的歷史最佳球員。」這話一出當然也讓羅德暴怒。

喬丹生涯一共取得6座總冠軍，並且都是以三連霸達成，而張伯倫則只有2座總冠軍，自然很多人在討論歷史最佳球員時鮮少將張伯倫放入其中；恩比德本季率領七六人取得39勝22敗，東區第4的戰績，他場均得到27.3分，13.5籃板，3.5助攻，但仍未取得總冠軍，這也是羅德曼要他閉嘴的原因。

▲七六人恩比德。（圖／CFP）

▲恩比德心中最偉大球員是張伯倫。（圖／CFP）

關鍵字： NBA恩比德羅德曼喬丹
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