運動雲

> >

沖繩現場／16隊春訓！沖繩大賺職棒財　單月吸近9萬人觀光

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人吉祥物。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人吉祥物傑比兔在沖繩滿場觀眾面前為巨人應援。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

今年有16支職棒隊伍在日本沖繩春訓，日本職棒9支隊伍在沖繩的訓練大致告一個段落，王柏融所屬的北海道日本火腿鬥士在26日與東京養樂多交手後就會離開沖繩，而陽岱鋼所屬的讀賣巨人則是28日離開。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人紀念品商店。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人紀念品商店。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人紀念品商店。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,中日龍,沖繩限定中日龍商品結合當地特色。（圖／記者季相儒攝）

▲春訓各隊都會將商品結合沖繩特色販售。（圖／記者季相儒攝）

日職隊伍26日在沖繩只剩下火腿與養樂多、巨人與中日龍、阪神虎紅白戰、橫濱DeNA灣星對韓職起亞虎等4場比賽。而宋家豪所屬的樂天則是要飛到台灣備戰與Lamigo桃猿的比賽。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,進場球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,中日龍,球迷到球場看春訓。（圖／記者季相儒攝）

▲各隊春訓都吸引大批球迷進場。（圖／記者季相儒攝）

除了早早已經離開沖繩的羅德（石垣島）、樂天，廣島鯉魚、火腿鬥士、養樂多燕子都將在26日離開沖繩，而中日龍、阪神虎、橫濱DeNA灣星則會在27日離開，巨人28日離開沖繩，是待到最晚的隊伍。

除了日職隊伍外，今年在沖繩還有韓職韓華鷹、LG雙子、SK飛龍、斗山熊、三星獅、起亞虎、樂天巨人等7支隊伍在沖繩春訓，而三星獅會在沖繩待到3月7日、SK飛龍待到3月9日，其餘5隊會在8日離開沖繩。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人啦啦隊。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人啦啦隊。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人啦啦隊。（圖／記者季相儒攝）

▲巨人啦啦隊。（圖／記者季相儒攝）

16支職棒隊伍在沖繩春訓，為沖繩地區帶來觀光財進帳，除了交通、住宿、飲食等基本花費外，在沖繩當地旅遊、觀光、購物等消費行為，都產生龐大的經濟效益。

根據沖繩縣政府觀光事務單位統計，除了8月沖繩旅遊高峰外，每年最多觀光客到沖繩旅遊的月份就是職棒春訓期間的3月，其中日本國內到沖繩的旅遊的人口佔了將近百分之75，這都是因為職棒春訓的吸引力。

關鍵字： 沖繩春訓日職春訓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

沖繩現場／只能看電視上的王柏融表現　中田翔：好想加入

沖繩現場／王柏融等新血加入火腿！監督：競爭更激烈

沖繩現場／王柏融與隊友圍圈結訓　近藤：我們是12球團最強

沖繩春訓／奈良情侶愛大王！特製王柏融球衣加印我國國旗

熱門新聞

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

洋基祭出7年7000萬美元　提前綁定外野核心希克斯

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

邪惡帝國來了！道奇重返哈波爭奪戰　傳開價破10年3.3億

謝淑薇單雙打台灣第一　單打升至世界27、雙打力壓詹家姊妹

沖繩現場／只能看電視上的王柏融表現　中田翔：好想加入

讀者回應

﻿

最新新聞

1隊友學中文　王柏融不知他們怎麼學的

2春訓衝太快？王柏融：現在打好不能幹嘛

3哈登最後沒出手連32場30+紀錄告終

4英超球星帶8女開16人大型轟趴

5李智凱世界盃奪金盼新場館帶新希望

熱門新聞

1卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

2洋基7年7000萬綁定外野手希克斯

3MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

4道奇想要哈波 傳開價破10年3.3億

5謝淑薇單雙打台灣第一　雙打力壓詹家姊妹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

熱身賽扛4棒敲安打　王柏融：重要的是開季

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366