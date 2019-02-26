沖繩現場／16隊春訓！沖繩大賺職棒財　單月吸近9萬人觀光

▲讀賣巨人吉祥物傑比兔在沖繩滿場觀眾面前為巨人應援。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／沖繩報導

今年有16支職棒隊伍在日本沖繩春訓，日本職棒9支隊伍在沖繩的訓練大致告一個段落，王柏融所屬的北海道日本火腿鬥士在26日與東京養樂多交手後就會離開沖繩，而陽岱鋼所屬的讀賣巨人則是28日離開。

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▲春訓各隊都會將商品結合沖繩特色販售。（圖／記者季相儒攝）



日職隊伍26日在沖繩只剩下火腿與養樂多、巨人與中日龍、阪神虎紅白戰、橫濱DeNA灣星對韓職起亞虎等4場比賽。而宋家豪所屬的樂天則是要飛到台灣備戰與Lamigo桃猿的比賽。

▲各隊春訓都吸引大批球迷進場。（圖／記者季相儒攝）



除了早早已經離開沖繩的羅德（石垣島）、樂天，廣島鯉魚、火腿鬥士、養樂多燕子都將在26日離開沖繩，而中日龍、阪神虎、橫濱DeNA灣星則會在27日離開，巨人28日離開沖繩，是待到最晚的隊伍。

除了日職隊伍外，今年在沖繩還有韓職韓華鷹、LG雙子、SK飛龍、斗山熊、三星獅、起亞虎、樂天巨人等7支隊伍在沖繩春訓，而三星獅會在沖繩待到3月7日、SK飛龍待到3月9日，其餘5隊會在8日離開沖繩。

▲巨人啦啦隊。（圖／記者季相儒攝）



16支職棒隊伍在沖繩春訓，為沖繩地區帶來觀光財進帳，除了交通、住宿、飲食等基本花費外，在沖繩當地旅遊、觀光、購物等消費行為，都產生龐大的經濟效益。

根據沖繩縣政府觀光事務單位統計，除了8月沖繩旅遊高峰外，每年最多觀光客到沖繩旅遊的月份就是職棒春訓期間的3月，其中日本國內到沖繩的旅遊的人口佔了將近百分之75，這都是因為職棒春訓的吸引力。