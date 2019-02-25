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沖繩現場／隊友柏融柏融吶喊！大王靦腆笑容回應

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,王柏融三壘守備練習。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融與大田泰示輪流進行三壘守備訓練。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

北海道日本火腿鬥士25日在沖繩國頭村練球，王柏融與隊友們一同進行內野守備訓練，整場氣氛相當好，隊友們不斷用中文喊著「柏融！柏融！」希望與王柏融打好關係，而球隊陣中資歷較深的大田泰示也展現學長風範，帶領著隊友們喊聲。

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王柏融在25日練習時展上三壘守備區域，與大田泰示等人輪流接教練打過來的滾地球。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,清宮幸太郎一壘守備練習頻頻失誤。（圖／記者季相儒攝）

▲▼清宮幸太郎一壘守備練習。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,清宮幸太郎一壘守備練習頻頻失誤。（圖／記者季相儒攝）

而清宮幸太郎在一壘守備不斷發生失誤，教練還特地快速地將球打向一壘，讓清宮不斷左右橫移，直到他能確實掌握球為止。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,大田泰示餵清宮幸太郎喝水,杉谷拳士也來亂入。（圖／記者季相儒攝）

▲▼大田泰示餵清宮幸太郎、杉谷拳士等人喝水。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,大田泰示餵清宮幸太郎喝水,杉谷拳士也來亂入。（圖／記者季相儒攝）

大田泰示為了鼓勵清宮幸太郎等年輕的球員們，練到一半時集結所有人到投手丘位置，188公分的他拿著水，要學弟們仰頭張嘴喝，大田一一倒水到學弟們的嘴裡。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,王柏融三壘守備練習。（圖／記者季相儒攝）

▲▼王柏融三壘守備練習。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,王柏融三壘守備練習。（圖／記者季相儒攝）

王柏融與隊友們在歡樂的氣氛中進行訓練，雖然有時隊友們對著他開玩笑，他沒辦法即時了解，但一旁的翻譯蕭一傑即時為他進行翻譯，也讓王柏融露出標準的「大王靦腆」笑容回應隊友。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿國頭球場練球,王柏融在旁看隊友整理練習後的場地。（圖／記者季相儒攝）

▲練習完後，火腿球員自行整理場地。（圖／記者季相儒攝）

在守備練習結束後，大夥一同整理場地，最後用跑步收尾，結束一天的訓練行程。

關鍵字： 沖繩春訓日職王柏融三壘守備三壘手
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