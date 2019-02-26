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世籃資格賽／歐洲12國出線　NBA球員將投入決賽爭奧運

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▲世籃資格賽，特奧多西奇。（圖／取自FIBA官網）

▲特奧多西奇回歸幫助塞爾維亞取得晉級門票。（圖／取自FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽歐洲區最後階段26日正式結束，12支晉級隊伍全數產生，原先情勢危急的塞爾維亞也順利拿下世界盃門票，而8月登場的世界盃由於攸關奧運資格，在NBA征戰的歐洲球員勢必會穿上國家隊戰袍出賽。

歐洲戰場資格賽在最後一天有6場比賽，其中I組的蒙地內哥羅與拉脫維亞競爭最為激烈，最終拉脫維亞以80比74拿下勝利，但由於本戰結束後兩隊積分同為19分，根據排名規則，先前交手紀錄皆為1勝1敗，但蒙地內哥羅曾在客場以9分擊敗拉脫維亞，在淨勝分具有優勢，最終以小組第三搶下歐洲區最後一張晉級門票。

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另外先前爆冷輸給愛沙尼亞的塞爾維亞，面對以色列有著絕對不能輸的壓力，最終靠著團隊傳出30次助攻的出色發揮，以97比76拿到世界盃門票。現在12支歐洲晉級隊伍全數出爐，分別為捷克、法國、德國、希臘、義大利、立陶宛、蒙地內哥羅、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞、西班牙、土耳其。

接下來世界盃首次的公開抽籤將於3月16日於深圳舉行，湖人傳奇球星布萊恩將領銜出席，而本屆世界盃改制，由原先的24支隊伍擴增至32支，但最終只會產生7支提前取得奧運資格隊伍，而歐洲區僅有2個名額，各隊必定會派出最出色球員應戰，許多在NBA征戰的球員也將回到國家隊效力。

▲▼黃蜂巴頓（左）與帕克（右）。（圖／CFP）

▲巴頓與帕克為國家隊常客。（圖／CFP）

法國：帕克(Tony Parker)、巴圖(Nicolas Batum)，這兩名球員是法國最主要的好手，儘管「小跑車」已經邁入生涯晚年，但他的經驗對於球隊仍很有幫助，而巴頓也是國家隊常客，他的戰力對於法國來說不可或缺。

▲獨行俠看板球星諾威斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

德國：諾威斯基(Dirk Nowitzki)，作為NBA最成功的歐洲球員之一，儘管已經41歲，但世界盃關乎到奧運這項最高榮譽，屆時仍有機會看到「德佬」穿上德國隊球衣。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

希臘：安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，本季公鹿能取得聯盟第1的戰績，很大原因就是「字母哥」的迅速成長，接下來回到國家隊還會與弟弟一銅聯手出戰，兩大「希臘怪物」將會帶給歐洲戰場很大影響。

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾維亞：約基奇(Nikola Jokic)、特奧多西奇(Milos Teodosic)，過去在巴西奧運帶給世界驚奇的塞爾維亞，最主要就是靠這兩名歐洲魔術師一內一外的串聯，塞爾維亞順利晉級，加上約基奇經過NBA的磨練也更加成長，若團隊發揮出色將是一支歐洲不可輕視的隊伍。

▲▼大賈索（Pau Gasol）與暴龍小賈索（Marc Gasol）。（圖／CFP）

▲大賈索(右)、小賈索(左)。（圖／CFP）

西班牙：賈索兄弟，大賈索(Pau Gasol)與小賈索(Marc Gasol)是「無敵艦隊」多年的主力球員，雖然已經邁入生涯晚年，但這兩名雙塔仍是許多隊的惡夢，加上西班牙一直是歐洲強權，已經多次挑戰美國籃球霸主的地位，更被視為歐洲區最大晉級熱門。

關鍵字： 世籃資格賽世界盃男籃
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