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中職／樂天、Lamigo交流賽　下載樂天APP可索取限定紀念杯

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▲▼樂天、Lamigo桃猿台日職棒爭霸賽公布記者會，宋家豪、王溢正出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天、Lamigo桃猿將在本週末進行交流賽。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

樂天市場也於2月28日及3月1日球賽日現場推出樂天Pickup的活動，球場現場即時買方便取，不受時間地點限制，馬上享受樂天Pickup的優質便捷服務，球賽當天只要下載樂天Pickup APP即可索取日本樂天仙台球場限定紀念杯和免費飲料，讓球迷們親身感受樂天服務即時性及便利性，讓繁忙的日常生活能夠化繁為簡，輕鬆愜意。

樂天深耕台灣市場將邁入11年，從一開始支持在地小農與優質商家，至今已將服務擴展至Kobo電子書、旅遊﹑Pickup電子票券等７種面向的服務，近年也致力於發展科技、新創領域，更積極於支持全球大型體育球隊及賽事，如NBA金州勇士隊、巴塞隆納足球俱樂部、甚至日本最大樂天網球公開賽等，邀請著名球星加盟球隊，投入體育公益事業，培育未來運動悍將，同時透過匯集樂天服務，串聯點數、會員經濟至全球樂天生態圈，讓消費者體驗日本樂天集團的優異服務。

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▲▼樂天集團。（圖／樂天提供）

▲樂天集團與多支職業球團保有合作關係。（圖／樂天提供）

日本樂天集團創辦人三木谷浩史曾表示，「樂天集團致力支持運動賽事，是為了幫世界創造更多不同的正面影響力。」秉持這樣的信念，日本樂天集團於2004年在日本東北成立了樂天金鷲棒球隊，並擁有J1聯賽神戶勝利船足球俱樂部，同時看好歐美體育市場的成熟度及穩定度，日本樂天集團於2016年和2017年分別與巴塞隆納足球俱樂部及NBA金州勇士隊簽下3個賽季以上的全球夥伴合約。

2018年與全球最大障礙路跑賽Spartan Run(斯巴達障礙跑賽）合作，持續應用跨電子商貿、通訊、fintech和數位內容等資源和創新理念，培養扶植運動，樂天集團也積極邀請知名球星加盟旗下球隊，發揮實力與影響力改變世界，如J1聯賽球隊神戶勝利船俱樂部，已經連續三年簽下世界頂級球星，包含德國國家隊前國腳波多斯基（Lukas Podolski）、前西班牙國家隊主力伊涅斯塔（Andre Iniesta）和比利亞（David Villa）。期待透過球星影響力，將日本文化推廣至全世界。

日本樂天集團培植優秀人才不遺餘力，持續投入資源尋找優秀球員站上國際舞台，也不斷提出創新、創意行銷手法推廣運動。因此，樂天金鷲宣布於2月28日至3月1日與Lamigo桃猿攜手於台北天母棒球場，進行為期兩天的228樂天金鷲「強者對決台日爭霸賽」台日較技交流賽，意在促進台日球員及台日棒球文化、技術及戰術的交流，彼此學習切磋；除了一軍先發陣容華麗登場外，離鄉發展的優秀球員旅日球員宋家豪也將登板較藝，將為球賽掀起一波高潮。

關鍵字： 中職日職樂天Lamigo桃猿
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