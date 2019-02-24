ABL／夢想家確定隊史首次季後賽！　從去年1勝到奪第13勝

▲夢想家主場慘電澳門戰狼，奪第13勝確定季後賽。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

寶島夢想家本週連剋香港東方、澳門戰狼，以13勝6敗成為本季第2支確定季後賽的球隊。總教練穆雷（Dean Murray）表示，往後也不能鬆懈，力保聯盟第二的位置，確立季後賽的主場優勢。

上季成軍第一個賽季僅獲1勝的寶島夢想家，本季開季前找來田壘、李學林、陳世念以及陳孝榮大幅提升本土戰力，米勒（Malcolm Miller）、阿提諾（Will Artino）、葛萊斯（Tevin Glass）3名外援穩定發揮，不像去年始終無法找到適合的外援，同時也確定224外援大限不會換人，季中又有鄭瑋、吳永盛兩人的入隊加強板凳深度。

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夢想家本週兩場主場賽事，先以109比101擊敗香港東方，再以107比79痛擊澳門戰狼拉出3連勝，以13勝6敗穩坐聯盟第二，也是繼16勝3敗的衛冕軍菲律賓火焰後，第2支確定季後賽的隊伍。

「我們要保持聯盟排名的位置，這才是最難的開始，」穆雷賽後說道，「不能因為確定季後賽而鬆懈，盡可能拿下每一場勝利，維持在聯盟第二名就能掌握季後賽主場優勢。」

本季澳門戰狼的成軍讓ABL來到10支球隊，也因此例行賽比起上季增加了6場比賽來到26場，季後賽席次也從過往的6支增加到8支球隊。

▲陳世念。（圖／寶島夢想家提供）

▲鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲吳永盛。（圖／寶島夢想家提供）

▲葛萊斯（Tevin Glass）。（圖／寶島夢想家提供）