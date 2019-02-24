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HBL／光復攻破綠色神盾　隊史首勝松山首度攻蛋

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光復高中晉級高中籃球聯賽四強 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲光復晉級4強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，光復高中再創黑馬驚奇，靠著喬楚瑜終場前38秒關鍵補籃以及罰球，24日在和平館以54比46擊敗衛冕軍松山高中，不但是隊史對戰首勝，也確定以4勝2敗取得通往小巨蛋的4強入場券。

松山接連敗給高苑工商與能仁家商，與光復一戰沒有太多輸球本錢，雙方第一節得分都沒超過雙位數，光復8比9落後，雖然松山發揮防守專長，不過光復整場控制失誤，只有9次比松山少了4次。

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雖然光復全場只投進2記三分球，罰球也不如松山，但在防守方面，也達成光復希望的局面，把對手得分壓低在60分以下，就有機會取得勝利，這一戰光復確實執行到，教頭陳定杰也說，子弟兵都有堅持住，百分之百聽話。

第四節倒數1分13秒，光復48比46領先，松山進攻失誤丟掉球權，余維豪上籃不進，喬楚瑜搶到籃板補進，比數來到50比46，雖然喬楚瑜隨後犯規，但松山沒能把握這次進攻，喬楚瑜又被送上罰球線兩罰1中，來到5分領先。

倒數17秒林勵三分落空，章富溢對喬楚瑜犯規，喬楚瑜首罰進，第二罰不進光復又搶到籃板，並要到犯規，陳宏恩兩罰俱中，時間不夠松山反擊，綠色神盾吞下8強賽的3連敗。

如此一來，光復以4勝2敗確定晉級4強，就算第7場比賽輸球，也出現4隊4勝3敗，在4隊相互比較對戰的關係的情況下，南山、高苑2勝1敗，光復與松山都1勝2敗，但光復贏松山，因此光復確定晉級。

反觀松山，如果要晉級，必須25日必須至少贏南山超過40分，還要指望南湖高中能夠擊敗高苑。

關鍵字： HBL光復高中陳定杰喬楚瑜
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