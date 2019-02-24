教士還是想要哈波　但現在更傾向簽賽揚左投凱戈

▲教士目標前美聯賽揚左投凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

教士以10年3億美元大聯盟自由市場史上最大合約簽下球星馬查多（Manny Machado）後，傳出準備再幹一票大的，將開價3億美元繼續搶哈波，但《The Athletic》最新報導指出，教士現在更傾向簽投手，前賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）將是下一個目標。

目前教士團隊薪資大約達到1.1億美元左右，意味著球隊仍有空間繼續追逐哈波，開價比馬查多還要高，傳言至少3億美元起跳。近幾週哈波拒絕多份3億美元報價，現階段費城人動作最積極，開價也是最高，被認為最有機會簽下。

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簽下哈波能夠為教士帶來更多商業利益，但球隊想要成為具有季後賽競爭力的隊伍，當前最需解決輪值缺乏王牌問題。目前球隊暫定由路切希（Joey Lucchesi）、厄林（Robbie Erlin）擔任前兩號先發，若簽下具有美聯賽揚獎頭銜的凱戈，將能扛起輪值王牌重責。

馬查多加盟無論在打擊還是守備方面，都讓教士成為一支更好的球隊。投手方面，若給予凱戈一份複數年合約，將能確保教士在未來保有競爭力，加上自家農場有多名投手潛力，可望在未來帶領年輕投手成長。

報導中指出，教士除了鎖定凱戈之外，自由市場還有其他投手選擇，包括巴寇茲（Clay Buchholz）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）和席爾茲（James Shields）至今都還未找到工作。

▲教士還沒放棄簽哈波。（圖／達志影像／美聯社）



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