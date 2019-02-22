杜拜女網賽／謝淑薇奮戰3盤止步4強　不敵澳網亞軍科維朵娃

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇在杜拜女網賽單打4強奮戰2小時ㄌ10分鐘，6比3、2比6、4比6遭到澳網亞軍捷克選手科維朵娃(Petra Kvitova)逆轉，結束本週連續擊敗兩位前世界球后的驚奇之旅。

第一盤「淑薇style」逼出科維朵娃超過10次非受迫性失誤，而且這一盤她還出現多達5次雙發失誤，發球得分效率不如謝淑薇。前面6局雙方一路僵持之後，謝淑薇在接下來對手兩個發球局各逼出一個破發點，且都有效掌握住，6比3先拿下第一盤。

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第二盤科維朵娃發球得分率提升，在底線找到習慣的節奏步步進逼，分別在第三局和第五局接連破發。這盤他自己也化解多達4個破發點，成為謝淑薇一大硬傷。雖然謝淑薇一度逃過3個盤末破發點，但最終科維朵娃在自己的發球局結束這一盤6比2拿下。

決勝盤前面3盤互相破發，不過由於謝淑薇先發球因此她被多破一局。不過之後兩人互相僵持不下，將技術展現到極致打出不少好球，但科維朵娃仍在底線占優勢。科維朵娃過程看起來氣喘如牛，不過戰鬥意志超強一路糾纏。第九局科維朵娃在5比3的狀況下接發球大膽強攻，打出強勢Return Ace，不過卻以失誤收場讓謝淑薇保發4比5。

科維朵娃的賽末發球局發揮如期非常強勢，連下3分取得3個賽末點，再來一記外角發球終結比賽，謝淑薇6比3、2比6、4比6。科維朵娃最後兩個發球局都是Love Game，心理素質驚人。

雖然沒能拿下比賽勝利，但連擊敗三位世界排名前15的好手，包括普利絲可娃（Karolina Pliskova）和科柏（Angelique Kerber）兩位前球后，徹底用獨樹一格的「淑薇style」打出名堂。

▲科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）