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大把鈔票再加上霸王條款　教士搶馬查多花招百出

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記者黃詩崴／綜合報導

聖地牙哥教士在「馬查多（Manny Machado）爭奪戰中」勝出，除了端出10年3億美元（約93億台幣）的金錢保障外，合約內容也有不少地方給馬查多優惠，除了可以讓馬查多在打了5年領了1.5億美元後跳脫合約，馬查多還能夠每年挑6支球隊來拒絕交易的霸王條款。

根據《ESPN》報導，教士在今（22）日對外發表消息，正式宣布簽下明星內野手馬查多。教士球團主席佛勒（Ron Fowler）表示，「馬查多有著巨大的天賦，對於他選擇在他生涯黃金時期穿上教士戰袍，我們全隊上下都欣喜若狂。這個決定也預告了我們球隊未來將朝著勝利的目標前進，我們正在兌現為聖地牙哥拿到世界冠軍的承諾路上！」

對於能簽下這條自由市場的大魚，教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）也相當開心，「他（馬查多）是名真正地精英球員，有著影響球賽的能力。很感謝佛勒對球隊的支持，讓我們能夠全力爭取馬查多加盟。」

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▲道奇馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多收下10年超級大約。（圖／達志影像／美聯社）

當這份合約通過大聯盟官方審核後，馬查多將在30天內先拿到2000萬美元的簽約金，並且這筆費用與合約裡的薪水不同，將不用繳交加州的州稅稅率，而是以馬查多的居住地佛羅里達州計算，佛羅里達州是全美稅率最低的州之一，不過馬查多還是要上繳聯邦稅。

馬查多除了能夠拿到白花花大筆鈔票外，在合約內容裡還享有不少優惠，除了客場之旅配有高級單人套房、優先購買主場VIP門票，他每年還能夠挑選6支球隊作為拒絕被交易對象，這也是比較少見的霸王條款。

▲馬查多教士球衣剛上架被球迷掃購一空。（圖／翻攝自推特@joelgendelman）

▲馬查多教士球衣剛上架被球迷掃購一空。（圖／翻攝自推特@joelgendelman）

馬查多將會在明天出席教士位於亞利桑那的春訓基地，屆時也將是這位球星在確定新東家後的首次公開亮相，預計會出現大批球迷，因為他的教士球衣才剛在球隊官網推出，立馬被一掃而空，可見聖地牙哥球迷有多期待他的到來。

關鍵字： MLB教士馬查多Manny Machado
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