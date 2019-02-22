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中職／新團員加入　LamiGirls8日春訓、10日舉辦同樂會

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▲LamiGirls春訓。（圖／桃猿提供）

▲LamiGirls春訓。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

新球季即將到來，Lamigo桃猿除積極備戰之外，專屬啦啦隊LamiGirls也開始春訓，成軍第九年的春訓預定在3月8日至10日魅力展開。今年LamiGirls繼續以球迷運動同樂會的形式進行春訓，並邀請球迷參加，而且2019年新團員也都會全數參加，為新球季暖身。

LamiGirls將在3月8日於Lamigo信義會館開訓，「2019 RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」春訓同樂會則預計在3月10日13點登場，今年使用楓樹國小室內體育館，女孩將捉對廝殺，直接辦起運動會，舞技互挑、心肺競技、大運動家等辣蜜合體技挑戰，樣樣要砥礪身心，每個項目都會讓球迷朋友一起參與，運動會後也將舉辦辣蜜抽獎與限時簽名會。

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參加10日「2019 RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」的LamiGirls有巫苡萱、琳妲、倪暄、陸筱晴、慕霏、慧慧、沐妍、曲羿、羚小鹿、張庭、阿布舞、巧柔、籃靖玟、李亞璇、孟潔、凱莉絲以及所有2019年新團員。牙璽喬則是另有行程不克參加。

LamiGirls春訓其他活動方面，3月8日將於Lamigo信義會館進行隊長、副隊長揭曉、高強度的訓練、知名導師的髮妝、儀態、表演課程等；3月9日則是進行年度宣傳照拍攝。

3月2日起至3月9日止，只要於全台Lamigo百貨專櫃消費滿1000元（折扣後）即可獲得1張入場門票，同樂會現場憑票兌換一張專屬簽名板，憑票入場，門票送完為止，限簽簽名板。歡迎大家一同前往楓樹國小（桃園市龜山區光峰路277號）。

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