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國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳國民不打算給哈波10年3億美元合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

老東家國民雖有意簽回球星哈波（Bryce Harper），曾表態願意提出10年3億美元長約，但如今已經打消這個念頭。根據大聯盟報導，國民球團拒絕向哈波提出馬查多等級的肥約，也就是合約將低於10年3億美元。

去年季後國民試圖留下哈波，甚至端出10年3億美元的合約，但在經紀人波拉斯（Scott Boras）操盤下，哈波仍決定在市場拚肥約。聖誕節前夕哈波陣營與國民高層二度會面，雙方在談約上多次意見交換，當時外傳給出一張超過3億美元的超級大約。

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儘管當時國民被認為在這場搶人大戰暫居領先地位，但最終雙方並沒有正式簽約。如今有消息指出，國民當初的3億報價當中，包含1億美元的延遲給付，因此這將降低當前合約的面值，而隨著馬查多與教士簽約後，國民也沒有加碼跟進的計畫。

外界原本預估一旦馬查多、哈波其中一人簽約之後，另一人就會決定落腳處，但記者海曼（Jon Heyman）報導，哈波陣營在這幾週內，拒絕了數張超過3億美元以上的報價，顯然想要更高的價碼。

儘管報導中沒有詳細說明哈波拒絕了哪些球隊，根據先前美國各大記者的報導，除了國民以外，費城人、巨人以及白襪都對哈波展開強力追求，其中外傳費城人開價來到10年3.1億美元，至於巨人則是傾向給出高薪短約。

費城人在哈波爭奪戰中領跑，巨人則是另一個具有競爭力的對手，教士簽下馬查多之後也表示依然慎重考慮去爭取哈波，《USA TODAY》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）提到，白襪隊在馬查多爭奪戰失利後，似乎也退出爭奪哈波的行列。

▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多與教士簽下10年3億美元合約，打破大聯盟自由市場合約紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 國民哈波馬查多
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