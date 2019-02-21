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HBL／陪同學練球反被看上　莊朝勝與光復奇妙的緣分

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▲▼ HBL 光復高中莊朝勝 。（圖／記者洪偵源攝）

▲莊朝勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

光復高中當家中鋒喬楚瑜，無疑是本屆表現最搶眼的長人，每場數據亮眼，也牽動的球隊勝負，不過他也是最後一年打HBL，但將來接班的人選，已經出現在場上，就是高一後衛莊朝勝。

來自宜蘭南澳的莊朝勝，教頭陳定杰直呼是撿到寶，「他也等機會等了很久，心臟也很大顆，未來3年是我們光復重點栽培對象。」

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高一就報上HBL，莊朝勝自然有兩把刷子21日與東山一戰，雖然是由喬楚瑜致勝一擊贏下比賽，不過莊朝勝的三分球也很關鍵，當時東山追到58比57，他的三分球再拉開差距。

陳定杰説，沒有這一球，光復可能也沒有後來的發展，莊朝勝則表示，當時有空檔，感覺也不錯就投了，「有一點感覺要被逆轉，但教練說要堅定信念，後面比賽也不好打，只能開心一下。」

莊朝勝國中就與陳定杰結緣，他與陳定杰的姪子同班，被拉去光復練球，對方還一直要莊朝勝一起去念光復，後來陳定杰看上莊朝勝，表示會給予發揮空間，當時莊朝勝也想離開宜蘭就此一拍即合。

不過讓莊朝勝意外的是，陳定杰的姪子後來又轉學回宜蘭，當初陪著他來的自己卻留了下來，對此感到也很意外，對方也沒跟他說原因。

光復隨隊教師何長仁指出，莊朝勝屬於傳統控球後衛，球風無私傳球第一，跟另一位後衛剛好互補，陳定杰會視戰況輪替兩人，「雖然才高一就已經被注意，上次台藝大的教練葛記豪看到他打球後，就直接問他可不可以提早畢業。」

關鍵字： HBL光復高中陳定杰莊朝勝
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