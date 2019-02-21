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HBL／喬楚瑜關鍵一擊　光復攻下東山奪3連勝

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▲▼ 光復高中,喬楚瑜 。（圖／記者洪偵源攝）

▲喬楚瑜。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

喬楚瑜再度擦亮光復高中ACE招牌，面對東山高中，從雙位數領先到被追平，靠著他終場前12秒關鍵一擊，光復63比61險勝，取得3勝1敗戰績，不過教頭陳定杰仍不滿意比賽內容，預告回去要開罵。

光復與東山都有非勝不可的壓力，光復必須拿下勝利，才能與南山一樣取得3勝1敗戰績，與松山、能仁留在4強安全名單內，而先出賽的南山已經先一步取得3勝，光復自然沒有落敗的本錢。

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東山雖然先前苦吞3連敗，但戰鬥鴨的進攻能力，各隊都不敢小覷，也必須拿到這一勝，甚至後面的比賽都不能輸，才有挑戰4強的機會，雙方都是背水一戰。

第四節光復一度有12分領先，結果被迎頭趕上，終場前2分鐘，劉承彥切入得手，光復被追到58比57，雖然莊朝勝砍進三分球，但東山又連拿4分，倒數12秒追到61平。

光復由喬楚瑜執行最後一擊，在外圍拿球，從罰球線往內線切，最後在油漆區投進超前分，東山由陳緯在外線出手落空，林信寬又犯規，時間也所剩無多，東山發球進場後已無時間。

光復教頭陳定杰説，這種表現像沒打過HBL的人，不知道一個關鍵點氣勢就會倒向對方，領先就開始放鬆，沒有執行教練團的戰術，「這樣很不尊重球賽，對手都拚到最後了！」

對於最後一擊，陳定杰說就是交給喬楚瑜，「他是我們的ACE，如果ACE打出去了，就算輸了我也認了！」

喬楚瑜説：「被他們追上，他們外線有開，我們自己也慌，不過不論大大小小的比賽，最後一擊幾乎都是交給我執行，所以我很有信心，出手就知道會進。」

關鍵字： HBL光復高中陳定杰喬楚瑜
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