JHBL／從史魯齊替補到搭擋　神岡長人李威頡以超越史魯齊為目標

▲李威頡獲選Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」訓練營神岡站MVP。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／台中報導

107學年度JHBL國中籃球聯賽，神岡國中在史魯齊搭配184公分長人李威頡帶領下，自94學年度以來再度闖進八強掀起「神岡狂潮」。雖然私下是好友、場上是最佳隊友，但李威頡以史魯齊為頭號競爭對手，希望有朝一日能夠超越他。

180餘公分搭配100公斤的體重，史魯齊成為JHBL各校頭痛的「人肉坦克」，單場繳出雙十已是日常，甚至在預賽面對花蓮自強國中還有30分、16籃板的演出，國三的他成為各高中名校鎖定的目標。

請繼續往下閱讀...

李威頡國小沒有接受正規的籃球訓練，國一由神圳轉到神岡，身高也從172公分抽高將近12公分，國二才展開JHBL生涯，從一開始與史魯齊輪替，到現在共同守護禁區。李威頡身材、風格與史魯齊截然不同，較為瘦長的他禁區腳步不如史魯齊成熟，但機動性以及優異的策應、投籃能力也彌補了史魯齊的弱點，兩人組成的小雙塔，是神岡狂潮的關鍵。

▲神岡國中當家中鋒史魯齊。（圖／記者張克銘攝）

李威頡表示，自己的偶像是NBA金州勇士的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），因此對於後衛的動作、投籃技巧非常有興趣，也會去嘗試的模仿兩人的投籃，所以才造就柔軟的手感。而自己的目標沒有別人，正是超越他的好兄弟史魯齊。

「威頡平時相當的認真，不過他超越我是有難度的！」史魯齊回應，「我的意思不是說我很強很難超越，適當有競爭者在眼前時，就會更加的鞭策自己，尤其是自己的好兄弟，才會更互相砥礪成長的。」

Under Armour全國巡迴協助進行「UAT for Basketball」籃球訓練營20日來到台中神岡國中進行一系列的體測以及敏捷性、肢體開發等訓練，幫助球員更瞭解自己的優缺點，幫助在4月的八強賽之前調整到最佳狀態。

不論是史魯齊還是李威頡都在這次訓練營中收穫滿滿。李威頡表示，透過這次訓練營更瞭解腳的力量以及身體重心的應用，史魯齊則說道，身體、心理的對抗性也有所增強，接下來將按照訓練營所教的訓練方式加強體能、彈跳力、單打能力。