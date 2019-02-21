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女排亞錦賽分組　中華派一隊出戰與泰國同組

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▲▼2018雅加達亞運,中華女排。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女排正在換血，亞錦賽將派出一隊應戰面對強敵泰國將是一大考驗。（圖／記者李毓康攝）

記者張曜麟／綜合報導

2019年女排亞錦賽將於8月17日至8月25日於南韓舉行，這是南韓第一次舉辦女排亞錦賽，先前分組名單也全數出爐，中華女排位列C組，與泰國、紐西蘭以及香港同組，而正在換血的中華隊，也將由一隊來出戰。

中華女排這兩年最重要目標就是要取得2020東京奧運資格，不過中華排協為了配合世大運限齡25歲以下，以及球隊年輕化，先前公布的大名單少了國家隊熟面孔的張秝芸、謝苡縥、楊孟樺等球員，正在做換血的中華女排勢必會迎來陣痛期，但有別以往的從今年在開始採用一、二隊制度，為了就是要透過良性競爭，選出最優秀的球員來出賽，而本屆亞錦賽中華隊將會派出一隊來應戰，為明年奧運洲際資格賽備戰。

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公布分組中華女排被分到C組，將與泰國、紐西蘭以及香港一同爭取出線資格，同組中最強勁敵就是泰國，過去2屆的亞錦賽，泰國分別拿下亞軍以及季軍，實力相當強大，過往還有2次取得冠軍的紀錄，這次中華隊正逢換血，對於泰國這樣的強敵要取勝將會是一大考驗，不過若能將香港以及紐西蘭拿下，仍有機會順利出線。

亞錦賽分組完整名單：

A組：南韓(地主)、伊朗、新加坡

B組：日本、哈薩克、澳洲、印度

C組：泰國、中華台北、紐西蘭、香港

D組：中國、越南、印度、斯里蘭卡

▲中華女排，亞洲盃女排。（圖／取自AVC）

▲中華女排。（圖／取自AVC）

關鍵字： 女排亞錦賽中華女排
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