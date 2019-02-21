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哈波未隨馬查多決定落腳處　傳拒絕「數張」3億美元報價

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▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管馬查多（Manny Machado）昨日與教士達成10年3億美元共識，但另一位同樣是26歲的強打哈波（Bryce Harper）卻在21日拒絕了數張超過3億美元的合約，尚未決定去向。

外界原先預估，一旦馬查多、哈波其中一人簽約之後，另一人就會決定落腳處，但根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）報導，在這幾週內，哈波拒絕了數張超過3億美元以上的報價。

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哈波與馬查多都在今年自由市場追求打破史丹頓（Giancarlo Stanton）於2014年和馬林魚簽訂的13年3.25億美元，北美職業運動史年限最長、總金額最高合約。國民先前就對哈波開出10年3億美元續約但遭到拒絕，而馬查多昨日與教士簽下相同年限、價碼的合約。

海曼並沒有詳細說明哈波拒絕了哪些球隊，根據先前美國各大記者的報導，除了國民以外，費城人、巨人以及白襪都對哈波展開強力追求過。而《USA TODAY》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，白襪不僅在馬查多爭奪戰失利，似乎也退出爭奪哈波的行列。

根據這幾天美國各大棒球記者報導彙整，費城人在哈波爭奪戰中領跑，巨人則是另一個具有競爭力的對手，教士簽下馬查多之後也表示依然慎重考慮去爭取哈波。

關鍵字： 哈波馬查多
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