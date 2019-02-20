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高中木聯／高苑6連勝　李來發動怒：滿壘站著被三振！

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▲高中木聯，高苑工商羅暐捷。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽第二階段賽事，已經聯手淘汰中道的高苑工商與強恕中學，20日對戰無關晉級，各自調整練兵，最終高苑以9比4獲勝，目前仍保持6連勝的不敗金身，不過此戰內容不佳，讓總教練李來發動怒，賽後唸了一頓。

高苑一度以0比2落後，直到4局下才靠著對方安保送及失誤，3安打串連之下攻下3分逆轉，5局下利用羅暐捷清壘三壘安打帶回3分，童緯補上安打再下一城，再拿4分大局。

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帳面上雖然用11支安打打回9分，不過總教練李來發對內容不滿，尤其有打者在滿壘時站著被三振，讓他不能接受，他說，「贏球是贏球，內容是教練團會嚴格要求的部分，不能怠慢，滿壘揮空三振都好，怎麼會站著被三振？」李來發賽後訓話5分鐘，希望球員能聽進去，16強賽改正。

除了打擊斷層之外，李來發認為投手表現也失常，此戰動用6名投手，只有中繼4局的吳聖紘表現較為穩定，他中繼4局，被敲2安打，失1分非責失分。

羅暐捷此戰4打數3安打表現最亮眼，差全壘打就完全打擊，個人灌進4打點，今年木棒聯賽賽事目前累計17打數9安打，打擊率超過5成。

▲高中木聯，高苑工商羅暐捷。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商羅暐捷。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯24強高苑工商
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